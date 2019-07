Így lehetnek sikeresek a magyar startupok

A jövő legígéretesebb, kreatív, piacképes, környezetbarát és energiahatékony fejlesztéseit keresi az MVM Edison program.

A több mint száz jelentkező projektből kiválasztott nyolc, legígéretesebb, az energetikai szektort célzó, széles körben hasznosítható megoldást kínáló, piaci körülmények között is értékesíthető kezdeményezés esélyt kap arra is, hogy akár 50 millió forint magvető befektetést nyerjen el. Hosszú út vezet azonban addig, amíg egy innovatív ötletből működő üzleti vállalkozás lesz

– emelte ki a verseny kapcsán Márton István, az MVM Csoport inkubátor cége, a Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója.

Arról, hogy az egyedi ötleten kívül mire is van szükség Gerencsér Dorkát, az SFL innovációs és startup-szakértőjét kérdeztük.

A döntőbe jutott csapatok egy komplex, intenzív, nyolchetes szakmai képzésen vesznek részt az SFL, illetve a verseny partnerei, az IBM és az Innoenergy szakértőinek vezetésével. A program célja, hogy egyrészt a csapatok validálják ötleteiket, megvizsgálva piacképességüket, illetve hogy átadjunk minden olyan alapismeretet, ami üzleti, szervezési és kommunikációs szempontból is segíti a startupok jövőbeni sikereit” – mondta Gerencsér Dorka. A képzésen a csapatépítés, csapatmunka és -dinamika, a hatékony folyamatmenedzsment mellett kommunikációs alapismereteket, tárgyalástechnikát, sajtókommunikációt, illetve az úgynevezett pitch technikát, vagyis azt, hogy három perc alatt hogyan „adják el magukat” is elsajátíthatják a versenyzők. Emellett a piacelemzésről, az üzleti terv készítéséről, a gyors prototípustervezés módszertanáról, illetve a szellemi tulajdon, a szabadalmak, védjegyek, a jog, az értékesítés, a pénzügyek, illetve a cégalapítás rejtelmeiben is szakértő mentorok támogatják a csapatokat. „A képzés során a csapatok interjúkat készítenek potenciális ügyfelekkel, vásárlókkal, felhasználókkal, felmérik a piaci igényeket, mindezt a Design Thinking metodológia segítségével. Célunk, hogy olyan komplex módszertant adjunk át, amelyeket a későbbiekben önállóan is használni tudnak majd az induló vállalkozások