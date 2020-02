Kína is építi a Szilícium-völgyét: nagyobb lesz mint San Francisco és New York együttvéve

Egyetlen hatalmas kutatási és termelőközpontot épít Kína a Gyöngy-folyó deltájában a kaliforniai Szilícium-völgy mintájára. Ha sikerül a tizenegy városból álló régiót összefogni, a világgazdaság egyik vezető centrumává válhat. A 67 milliós népességű központ nagyobb területen működne mint New York és a San Francisco-öböl összesen, és kenterbe verné a Tokiói-öböl gyártóközpontját is. A kínaiak Teng Hsziao-ping óta mindig hosszú időre terveznek és nagy lépésekben gondolkodnak, amit a Gyöngy-folyó deltájának fejlesztésére kidolgozott tervek is igazolnak. Az egységesülés tervét először egy 2009-es akciótervben fogalmazták meg, majd a 2016-2020 közötti időszakot felölelő 13. ötéves tervben rögzítették, végül 2017 júliusában alá is írták az ezzel kapcsolatos terveket Guangdong (Kanton) tartomány, Hongkong és Makaó képviselői - olvasható Eszterhai Viktor, a Pallasz Athéné Geopolitikai Kutatóintézet szenior elemzőjének tanulmányában.

A terv lényege: a régió tizenegy nagyvárosának együttműködését oly mértékben kell elmélyíteni, hogy a világgazdaság egyik vezető gazdasági régiójává nője ki magát 2030-ra.

Az egyik véglet Hongkong, amely a világ egyik pénzügyi és szolgáltatási központja, illetve Makaó, amely a szerencsejáték és a turizmus centruma.

olyan városi régió alakuljon ki, amely fölveszi a versenyt San Francisco, New York vagy a Tokió-öböl térségével.

Emellett mind a tizenegy várost nagysebességű vasútvonal kapcsolja majd össze.

a tengeri ágnak, a “Tengeri selyemútnak” lehet természetes csomópontja a fejlesztés.

Hongkong és Makaó szabadkikötő és önálló vámterület, amely elkülönül a kontinentális Kínától.

De komoly nehézséget jelenthet a régió városai közötti jelentős gazdasági fejlettségbeli különbségek megszüntetése is.