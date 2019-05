Megjelent a Növekedési Kötvényprogram terméktájékoztatója

A Növekedési Kötvényprogram (NKP) terméktájékoztatója az értékpapírvásárlások részletes feltételeit tartalmazza a kibocsátó vállalatokra, a kibocsátás módjára, a megvásárolható kötvények paramétereire, a hitelminősítésre, az elsődleges és másodlagos piaci jegybanki vásárlásokra, valamint a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan. Ennek értelmében az MNB legalább B+ minősítéssel rendelkező, 3 - 10 éves eredeti futamidejű zártkörűen vagy nyilvánosan forgalomba hozott kötvényeket vásárol az NKP keretében. Az elsődleges és másodlagos piaci vásárlások eredményeként egy kibocsátott kötvénysorozat összesen legfeljebb 70 százalékát birtokolhatja a jegybank, egy vállalatcsoporttal szembeni kitettsége pedig nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

A terméktájékoztató tartalmazza, hogy az MNB mely feltételeknek megfelelő kötvényaukción vesz részt. A tájékoztató kitér arra is, hogy a piaci likviditás és transzparencia növelése érdekében a kibocsátóknak a kötvényeiket a forgalomba hozatalt követően 180 napon belül be kell vezetniük a Budapesti Értéktőzsde valamely kereskedési helyszínére. A terméktájékoztató a kötvényvásárlásokban részt vevő bankok eligazodásának megkönnyítése érdekében hivatkozásokat tartalmaz az NKP-hoz kapcsolódó további jegybanki eszközök – a preferenciális betét, a bővülő fedezeti kör és az értékpapírkölcsönzés – feltételeire, valamint a vállalatok számára készült kötvénykibocsátási útmutatóra és regisztrációs felületre is.

A vállalatoknak az MNB egy, a kötvénykibocsátás folyamatát áttekintő útmutató közzétételével kíván segítséget nyújtani. Az útmutató eligazítást nyújt egy olyan kötvénykibocsátás megvalósításában, melynek során a jegybank is megjelenhet a befektetők között kötvényvásárlóként az NKP keretében. Az útmutató tartalmazza ennek szükséges feltételeit, valamint a főbb teendőket, a befektetési szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételtől a dokumentációs előkészületeken és a hitelminősítésen át egészen egy sikeres aukció megvalósításáig, valamint a futamidő alatti teendőkig.

Az MNB honlapján létrehozásra került egy regisztrációs felület is azon vállalatok számára, amelyek érdeklődését a program elindítása komolyan felkeltette és szeretnének a jegybanki programban részt venni.