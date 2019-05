Megválasztották Patai Mihályt a BÉT elnökének

A Budapesti Értéktőzsde a mai napon megtartotta éves rendes közgyűlését, amelynek keretében megválasztották Patai Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét a BÉT új elnökének. Az Értéktőzsde vezérigazgatói posztját a továbbiakban is Végh Richárd tölti be, aki a jövőben is tagja marad az igazgatóságnak. A Budapesti Értéktőzsde 2018-ban 297 millió forintos adózott eredményt ért el, melyet teljes egészében piacfejlesztési tevékenységébe forgatja vissza.