Ön tudja, ki készítette az első kokárdát?

Elképzelhetetlen kokárda nélkül a március 15-iki nemzeti ünnep, ám a pest-budai forradalom lelkes részvevői aligha gondolták, hogy e becses jelkép, melyet oly büszkén tűztek mellükre, idővel webáruházak kínálati dömpingjét is motiválja. Márpedig napjainkban ez történik, bizonyságul elég a kokárda címszót a Google-ba beütni. Árak, méretek, színek sorrendje… Egy kis történelem: Máig eldöntetlen, azaz véglegesen nem tisztázott viták kísérik a kokárda történetét. Maga a szó szalagrózsára fordítható magyarra, annak ellenére, hogy a franciák szerint a szótő: 'coq', azaz kakas, s ők inkább a kakastaréjra asszociálnak, ami is nem is csoda a gallok nemzeti kakasára gondolva. Tény, a kokárda és a trikolor a francia forradalommal hozható leghívebb összefüggésbe. De mi történt Pesten március 15-ikén? Tudjuk, a Pilvaxból, ahol Petőfi Sándor először olvasta fel a bécsi forradalom hírére lelkesültségében előző éjszaka írt versét, a Nemzeti Dalt, a pesti forradalmár ifjak egyre nagyobb kísérettel kivonultak az utcákra. A szakadó eső ellenére délután a Nemzeti Múzeumnál megmozdult a tömeg… De annak az éjszakának két érdekessége is van: az egyik közéleti: miközben Petőfi a versét írta, az akkor vele már házasságban élő Szendrei Júlia készítette el, varrta az első kokárdánkat, s tűzte férje mellére. A másik intim: pont kilenc hónapra, december 15-ikén született első gyermekük. A kokárda: Szendrei Júlia és Laborfalvi Róza (színésznő, Jókai Mór felesége) délelőtt készített még néhányat, amelyek aztán rohamosan terjedtek a városban. Jókai Mór aznap este a Nemzeti Színház Bánk bán előadásán felszólította a közönséget: viseljenek kokárdát. A nézőtér még az előadás előtt kiürült, az emberek utcára vonultak… Vissza a mába: Szendrei Júlia és Petőfi kokárdáján a belső kör zöld, a középső fehér, a külső piros volt. Ám a történészek megosztottak a sorrend helyességének megítélésében, például Katona Tamás, a 1848-49-ik évi forradalom és szabadságharc kiváló tudósa szerint a nemzeti zászlónk színsorrendje alapján a zöldnek kellene kívül, a pirosnak belül lennie. A mai kokárda kínálatot tekintve ez a különbség még mindig látszik: mindkét változat kapható, viselhető. Ami az online – a webáruházak - ajánlatát illeti: 70-forinttól 1500 forintig terjednek az árak, méretektől, anyagminőségtől, díszítésektől függően. Érdekes, hogy akadnak, akik kiszállítási díjjal - 1200-2000 forint – is számolnak, nyilván a nagy tételben rendelő viszonteladókra tekintettel. Egy biztos: kokárdából nem lesz hiány. S ami vitathatatlan: aki átérzi ennek a napnak nagyszerűségét, büszkén tűzi mellére nemzeti összetartozásunk e szimbolikus jelképét.