Stephen Hawking legfontosabb gondolatai

Stephen Hawking a világ legismertebb fizikusa 76 évesen békésen elhunyt Cambridge-i otthonában. Felfedezései és tanulmányai mellett idézeteivel is híressé vált a világ számára. A BBC összeszedte leghíresebb mondásait, hogy tisztelegjen a világhírű fizikus előtt. A legtöbb idézetét Hawking ikonikus hanggépén keresztül hallhattuk, de ezt mit sem veszít tartalmukból.

Az emberiségről...

„ Az emberiség fejlettebb változata a majmoknak egy elképesztően kicsi bolygón és egy hétköznapi méretű csillaggal. De a tény, hogy képesek vagyunk megismerni és megérteni a Világegyetemet, elképesztően különlegessé tesz minket.” - Interjú a Der Spiegel német lapban 1988-ban.

Az életről...

„Először is emlékezz, hogy néha fel kell nézni a csillagokra és nem kell mindig a földhöz ragadni. Másodszor, soha ne hagyd abba a munkát. A munka az, ami értelmet és célt ad az életednek, nélküle minden üres lenne. Harmadszor, ha elég sikeres vagy megtalálod a szerelmet. Emlékezz rá, hogy igenis létezik és ha megtaláltad ne dobd el.” Interjú az ABC-n 2010-ben.

A sikerről...

„Azt akarom, hogy a könyveimet a repülőtéri könyvesboltokban is árulják.” Interjú, New York Times, 2004

A tökéletlen világról...

„Ha a világ tökéletes lenne, akkor Te vagy én se léteznénk.” On Into the Universe with Stephen Hawking, Discovery Channel, 2010.

Hogyan legyünk vidámak...

„Az élet borzasztó lenne, ha nem lenne vicces.” Interjú, New York Times, 2004

A hírnévről...

„A hírnév egyik hátránya az, hogy mindenhol felismerik az embert. Bárhova megyek, mindenki felismer. Nekem nem elég napszemüveget és egy sapkát hordanom, hogy láthatatlan legyek. A tolószék mindig elárul.”

Az űr kolóniákról...

„Nem hinném, hogy az emberiség túléli a következő 1000 évet, hacsak nem terjeszkedik a világűrben. Nem korlátozhatjuk le az életünket egyetlen bolygóra. De optimista vagyok. El fogjuk érni a csillagos eget.” Interjú, Daily Telegraph, 2001

A világegyetem végéről...

„A Földnek legalább ezer millió millió millió éve van, amíg becsapódik a Napba. Szóval nem kell aggódni, ez nem egy olyan valami, ami a közeljövőben megtörténik.” A Brief History of Time, 1988 (első kiadás)

A betegségéről...

„A túlélési esélyeim nullára zuhantak 21 évesen. Minden, ami utána történt, az csoda.” Interjú, New York Times, 2004

A halálról...

„49 éve a halál árnyékában élek, ezért már nem félek a haláltól. De azért nem siettetem. Annyi minden van még, amit meg akarok valósítani vagy ki akarok próbálni.” Interjú, The Guardian, 2011