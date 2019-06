Régiós élvonalban a magyar ipar növekedése

2019 áprilisában is folytatódott az ipari termelés gyors növekedése. A termelés volumene 6,3 százalékkal, munkanaphatással igazítva is 6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 2010 óta a hazai ipar több mint 50 százalékkal növekedett, ami felülmúlja a régiós versenytárs Csehország és az Európai Unió növekedését is.

Áprilisban a főbb feldolgozóipari alágak közül éppen a kulcságazatok mutatták a legnagyobb növekedést: a legnagyobb súlyú és teljesítményét 2010 óta több mint megduplázó járműgyártás 9,3 százalékkal, az élelmiszeripar 10,9 százalékkal, míg a villamos berendezések gyártása 14,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az exportértékesítés volumene 3,5 százalékkal, míg a belföldi értékesítés 11,2 százalékkal bővült 2018 áprilisához viszonyítva. Az új feldolgozóipari exportrendelések átmenetileg megtorpantak, miközben az új belföldi megrendelések 11,1 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány április végén 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.