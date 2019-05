Szintet lép az OTT-ONE a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde határozata alapján az OTT-ONE Nyrt. korábban a T kategóriában jegyzett törzsrészvényei május 16-tól átkerültek a BÉT Standard kategóriájába. A vállalat azt követően kérelmezte az átsorolást, hogy az nyilvános tranzakció megvalósítása nélkül is lehetővé vált a BÉT Általános Üzletszabályzatának 2019. május 2-ai módosítása nyomán. Az új kategóriarendszerben az OTT-ONE volt az első kibocsátó, aki sikeres kérelem után szintet léphetett a tőzsdén.

Ahhoz, hogy az egyes kibocsátók bekerülhessenek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

Az értékpapír-sorozat árfolyamértéke nem lehet kevesebb 250 millió forintnál.

A bevezetésre kerülő sorozat értékapapírjai legalább 10 százalékának közkézen kell lennie. (Amennyiben a 10 százalékot nem érné el, elegendő az is, ha legalább száz millió forint árfolyamértékű értékpapír van közkézen.)

Az értékpapír kibocsátójának legalább egy teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel kell rendelkeznie.

Az említett feltételeket az OTT-ONE jócskán túlteljesítette: a vállalat részvényeivel 2010. szeptember 29-e óta kereskedhetnek a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén, piaci kapitalizációja jelenleg közel 8 milliárd forint, a közkézhányad pedig 84,82 százalék. A vállalat technikai bevezetéssel lépett piacra, és mivel a belépés nem nyilvános tranzakció keretében történt, a T kategóriába kerültek a vállalat papírjai, amely a szabályozott piaci megjelenés első fokozata volt.

A menedzsment középtávú célja a Prémium kategóriában való megjelenés, aminek egyetlen még nem teljesített feltétele egy legalább 100 millió forint értékű nyilvános tranzakció, amelynek előkészítése már folyamatban van. A nyilvános tranzakció lebonyolítása után, valamint a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően gondos előkészítés mellett kérvényezi majd a társaság törzsrészvényeinek átsorolását a Prémium kategóriába.

A szintlépést a vállalat eredményei is indokolják. 2018-ban eddigi legjobb eredményét érte el a társaság, árbevétele ugyanis – 2017-hez képest 548,6 millió forinttal – 1,7 milliárd forintra nőtt. Az adózott vállalkozási eredmény még impozánsabb: több mint 90 százalékos növekedést produkálva, 111,4 millió forintról 215,5 millió forintra nőtt.

A társaság pénzügyi eredményeit sorozatos üzleti és szakmai sikereinek köszönheti. A videóstreaming területén 2018 októberében elindult egy hosszú távú stratégiai együttműködés a társaság és a TV2 Csoport között, amelynek első elemeként közösen fejlesztik és üzemeltetik a „Spíler Extra” videostreaming alkalmazást. Novemberben partnerén keresztül szerződött a Sony Corporation angliai leányvállalatával, a Columbia Pictures Corporation Limiteddel is, amelynek értelmében négy országban is az OTT-ONE a technológiai kiszolgálója az induló „Sony Networks” nevű online videómegtekintő alkalmazásnak. Idén áprilisban pedig meghosszabb&ia cute;totta a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött stratégiai szerződését, amely értelmében a továbbiakban is az OTT-ONE üzemelteti, illetve fejleszti a „Telenor MyTV” szolgáltatást.

A streaming mellett a blockchain alapú high-tech biztonságtechnikai fejlesztések, valamint a biometrikus azonosítás és az egyedi hardware megoldások területén is jelentős növekedést ért el hazánkban, valamint nemzetközi szintéren is a vállalat az együttműködések révén. Decemberben egy 1,1 milliárd forint értékű, teljes egészében saját forrásból finanszírozott, 800 szerverből álló minősített szerverközpont kialakítását is megkezdte a vállalat. A szerverpark nagy része már leszállításra és kifizetésre is került, a teljes projekt pedig várhatóan 2019 második negyedévére készül el.