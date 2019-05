Trump kampánybeszédet tartott Orbán jelenlétében

Közös vonások

Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott, ahol az amerikai elnök azzal nyitott, hogy Orbán Viktor talán egy kissé ugyanolyan ellentmondásos ember, mint ő maga, de ez teljesen rendben van. Jó munkát végzett, mondta a magyar miniszterelnöknek, biztonságban tartotta országát. Elmondta, hogy szó volt a NATO-ról, melynek Magyarország büszke tagja, szó volt kereskedelemről és más kérdésekről, jó hangulatban zajlott a találkozó, végül megköszönte a látogatást Orbán Viktornak.

Szót kért

Ezt követően Orbán megkérdezte, hogy ő is mondhat-e néhány szót a sajtónak. Mindenekelőtt megköszönte a meghívást, majd elmondta, hogy büszke arra, milyen sok magyar járult hozzá az Egyesült Államok naggyá válásához. Mint mondta, nagyon örül, hogy 20 év után újra ott lehet a Fehér Házban, a mai találkozó céljáról pedig azt, hogy megerősítse a két ország közti stratégiai viszonyt, és megvitassák a globális politikai helyzetet, melyben sok mindenben egyetértenek. Büszke vagyok, mondta a miniszterelnök, hogy néhány kérdésben teljesen egy véleményen van a két ország, mint az illegális migráció elleni fellépés, a terrorizmus elleni harc és a keresztény közösségek védelme.

Kína

Trump ezek után az újságírók kérdéseire kezdett válaszolni, akik leginkább a néhány órával korábban bejelentett, az amerikai árukra vonatkozó kínai vámemeléssel kapcsolatban kérdezték. Az elnök ezek után hosszan elmondta a Kínával való kereskedelmi konfliktusról szóló, már jól ismert véleményét, közben hangsúlyozva, hogy milyen erős az amerikai gazdaság, és hogy milyen sok pénz fog bejönni a Kínára kivetett vámokból, ehhez képest szerinte nem vészesek például az amerikai farmereket érő eseteleges károk.

Az amerikai elnök beszéde szokatlanul jól felépített, összeszedett volt, láthatóan készült arra, hogy győzelmi beszéddel reagáljon a kínai válaszlépésekre. Azt is elmondta, hogy a megállapodás 95 százalékig megvolt Kínával, de aztán ők visszaléptek tőle.

Ezek után Trump még hosszasan méltatta saját magát például az Oroszországgal folytatott politika kérdésében, és jól láthatóan rátért a jövő évi elnökválasztási kampányra.

Kérdés Orbánhoz

A magyarországi demokratikus reformokra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a magyar miniszterelnök egy megbecsült és kemény ember, majd át is adta neki a szót, hogy maga válaszoljon a kérdésre. A kormány mottója: az emberektől, az emberékért, az emberek által, mondta Orbán Viktor, hivatkozva arra, hogy többször is megválasztották kormányát.

A demokratikus reformra vonatkozó újabb kérdésre azt válaszolta, hogy 2011 óta van egy új alkotmányunk, amely jól működik. Ekkor megint Trump vette át a szót, közölve az újságírókkal, hogy egy NATO-tagról van szó, mégpedig egy jó NATO-tagról, úgyhogy nem is kell tovább erőltetni a témát, mert ez a legfontosabb.

Újraválasztási kampány

Ezzel gyorsan le is zárta a kérdést, és folytatta önmaga dicséretét, kiemelve, hogy soha annyi ember még nem dolgozott Amerikában, mint most (közben egy ízben meg is szólítva a miniszterelnököt). Utána még megkérdezte, van-e valakinek kérdése a miniszterelnökhöz, majd egy kérdésre válaszolva az amerikai farmereket méltatta, ezt követően berekesztette a sajtótájékoztatót.

Hogy részleteiben miről volt szó a kettejük közti tárgyaláson, azt egyelőre nem tudjuk, összefoglalva a találkozó lényegét, úgy tűnik, hogy Trump megbízható szövetségesként tekint a magyar miniszterelnökre, és ezt a közvélemény felé is hangsúlyozta.