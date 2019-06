Az ország, ahol egy átlaglakás négyzetméterára közel 15 millió forint

Monacóban a lakosság egyharmada dollármilliomosnak számít. A hercegség ingatlanárai ennek megfelelően alakulnak: egy kisebb, egy hálószobás lakás is legalább 465 millió forintnak megfelelő összegért kel el.

A törpeállam 38.300 fős lakosságából 12.261 fő számít dollármilliomosnak – derül ki a Knight Frank ingatlantanácsadó idei jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy a lakosok mintegy 32 százaléka, vagyis harmada milliomos.

Ez a mintegy 12 ezer szupergazdag ember pedig csupán mintegy két négyzetkilométeren koncentrálódik össze,

hiszen Monaco Vatikán után a második legkisebb területű állam a világon. Területe a New York-i Central Parkénál is kisebb, annak csak 60 százalékát teszi ki. A Knight Frank jelentéséből az is kiderül, hogy az országban élő dollármilliomosok száma 2013 és 2018 között 12 százalékkal emelkedett.

Egy penthouse lakás akár 16 milliárd forintba is kerülhet

A hercegség lakosságának több mint 75 százaléka nem Monacóban látta meg a napvilágot.

Ez nem véletlen ugyanis az adóparadicsomnak tekintett államban nem kell jövedelemadót fizetni, így szerte a világból vonzza a vagyonos embereket. Az ingatlanárak ennek megfelelően alakulnak a hercegségben: a Business Insider szerint egy átlagos lakás négyzetméterára megközelíti az 50 ezer dollárt, ami 14,5 millió forintnak felel meg.

Egy 1 hálószobás kis lakásért legalább 1,6 millió dollárt (mintegy 465 millió forintot) kérnek el

– mondta Alexander Kraft, a luxusingatlanokra szakosodott Sotheby’s International Realty France-Monaco igazgatója a Mansion Globalnak. A legtöbb normál méretű lakás 2,2 és 22,3 millió dollár (640 millió, illetve 6,5 milliárd forint) közötti áron kel el, míg egy penthouse lakás akár több mint 55 millió dollárba (16 milliárd forintba) is kerülhet. Az ingatlanárak pedig csak emelkednek, 2017 óta több mint 18 százalékos drágulás történt a Bloomberg szerint.

Monaco az egy főre jutó GDP terén 2. a világon

A fényűzéséről ismert, a Forma-1-es futam mellett a híres Yacht Show-nak is helyt adó Monacóval kapcsolatban azt is el lehet mondani, hogy az egy főre jutó GDP-je 165 ezer dollárt tesz ki, ami a második legmagasabb érték a világon.

Monacót ebben a tekintetben csak hajszállal Liechtenstein előzi meg (166 ezer dolláros értékkel). Monaco így egyike a világ azon négy országának, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja a 100 ezer dollárt (Liechtenstein, Luxembourg és Bermuda mellett).