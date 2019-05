Athénban lábadozik súlyos sérülése után a magyar kosárlabdázónő - Rasheed Rita „görög drámája”

Rasheed Ritával az egykori magyar válogatott, magyar bajnok és kupagyőztes kosárlabdázóval az elmúlt nyáron néhány hét alatt nagyot fordult a világ. Előbb álomszerződést kapott a görög bajnok Olympiacos Pireustól, s bár már légióskodott Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban is, azért Görögország egyik legnépszerűbb klubjához tartozni a sportbéli kihívás mellett még élménynek is fantasztikus. Rita szeptember elsején érkezett Görögországba, majd két hét múlva jött a drámai fordulat, egy edzőmérkőzésen olyan súlyosan megsérült, hogy a mai napig nem tudott visszatérni a pályára. Ennek ellenére a görög klub nem bontott vele szerződést. Athénban végezték el a szükséges operációt, és azóta is mindent megtesznek azért, hogy sikeres legyen a rehabilitáció, sőt a következő évre is marasztalják a magyar játékost.