„Ha már hiszünk valamiben, akkor higgyünk a pozitív dolgokban!”

Hogyan működik az Ön által kifejlesztett SzuperTudatos Önfejlesztés módszere, hogyan dolgozik ebben a rendszerben? Főleg, hogy a coaching során szükség van egy külső szemre is, aki ránéz egy-egy elakadásra.

Éppen ez a tényező különbözteti meg az én módszeremet a többi coachingtól, ahol nincsen ilyen típusú rendszer. A külső segítség – amikor valaki ezt használja - maga a rendszer. Ezért vagyunk képesek arra, hogy önmagunknak segítsünk a saját elakadásainkat illetően, mert a táblázatos rendszer adja meg a külső visszacsatolást.

Hogyan működik?

A SzuperTudatos Önfejlesztés rendszert a saját szupertudatunkon – a tudat, tudatalatti és a szupertudat hármasságának egyik aspektusa – azaz az intuíción keresztül használjuk. A hagyományos coaching is használ intuíciós eszközöket, például azt, hogy kinyitsz egy könyvet, amiből kiolvasol valamit, majd elkezdesz azon gondolkodni, hogy az az információ az adott pillanatban mit mond neked. A SzuperTudatos Önfejlesztés rendszerem ennél sokkal átfogóbb módon képes segíteni. Strukturált formában, egy adott kérdésre nagyon konkrét és pontos válaszokat képes megmutatni. És nemcsak megmutatja a feltárt dolgokat, hanem, kvantumfizikai tény: a megfigyeléssel azonnal meg is változnak ezek a dolgok bennünk. Az pedig a hab a tortán, hogy a rendszerem még azt is megmutatja, hogy milyen pozitív dolgokká változtak az előzőleg negatív érzések, gondolatok.

Hogyan kell ezt használni?

Mivel egy iPad-es applikációról van szó, a kliens „engedi”, hogy a belső energiája vezesse az ujjait, és oda mutasson, amiről szó van, de a „hova és mire nézek először” elv alapján is könnyen használható, ami, ahogy már említettem, hagyományos coaching technika.

Tehát csak hagynunk kell, hogy az intuíciónk vezessen?

Igen, és ezért is nevezem intuitív integrál coaching rendszernek. Integrál abban az értelemben is, hogy segítségével feltárhatóak a régmúlt problémái is. Coachként úgy tapasztalom, hogy amíg megoldatlan egy múltbéli nehézség vagy elakadás, addig a coaching nem képes hosszú távon segíteni. Rövid távon adhat könnyítést, ám a múlt eseményei továbbra is ott dolgoznak az emberben.

A múltbéli események, adott esetben traumák feltárásához és megoldásához nem inkább pszichoterápiára lenne szükség? Mik a tapasztalatai?

A tapasztalataim azt mutatják – és az ügyfeleim kapcsán is ezt látom, ezt mondják – hogy a mai világban nincsen idő három-négy évig húzódó terápiás folyamatokra heti gyakoriságú ülésekkel. Az emberek ennél sokkal gyorsabban szeretnének eljutni valahová. Amúgy pedig már nem hiszek abban, hogy a hosszas, múltban való vájkálás segít, azaz hogy ha minél többet foglalkozom egy problémával, akkor az biztosan meg is oldódik. Számomra teljesen logikus: minél többet nézek „valamit”, annál többet teremtek belőle, tehát ha valamit „nézek”, akkor az válik a valóságommá, csakúgy, amikor filmet nézünk. Vagyis minél többet nézi az ember a múltját, hétről hétre beleásva magát a vele megtörtént szörnyűségekbe, annál inkább az lesz a folyamatos valósága – miközben éppen azoktól a történetektől kellene megszabadulnia. Kutatások támasztják alá, hogy amikor tragikus történetekbe éljük bele magunkat, ez negatívan hat az érzelmi, sőt a testi állapotunkra is. Én a pozitív pszichológia szerint működöm és gondolkodom, ami nekem azt jelenti: ne fókuszáljunk a negatívumokra. Annyira kell velük foglalkozni, hogy a seb be tudjon gyógyulni, erre pedig az én módszerem nagyon gyors megoldást kínál. Nem megyünk bele semmilyen részletekbe a problémát illetően, „csak” az adott történethez kapcsolódó érzéseket derítjük föl, és az ezen érzések mentén kialakuló korlátozó gondolkodást. Például: „nem vagyok elég jó”, „soha nem fogok tudni sikereket elérni”, „nem találom meg a párom”, „nem leszek jó anya/apa” stb. A táblázat segítségével ezeket a tényezőket felderítjük, illetve, ami nagyon fontos, át is alakulnak új, pozitív, támogató hitekké. Mert ha már hiszünk valamiben, akkor higgyünk a pozitív dolgokban!

Kik az Ön ügyfelei, van valamilyen általános mintázat?

Igen, úgy látom van. Olyan emberek keresnek meg engem, akik nagyon hasonlóak hozzám. Férfiak és nők egyaránt.

Ez mit jelent?

Rendkívül praktikus vagyok, de hiszem, hogy ez a világ messze sokkal több, mint amit éppen aktuálisan bizonyítani tudunk. Hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog létezik, amiről nekünk embereknek még fogalmunk sincs. Szóval olyan emberek jönnek hozzám, akik ezt hozzám hasonlóan elfogadják, érzik, hogy lehet valami több egy-egy elakadás mögött. Céltudatosak, széles látókörűek, nyitottak az újdonságokra, maximalisták és sikeresek, mindent megtesznek, s éppen emiatt nem értik, hogy amikor elértek sok mindent, egyszer csak nem tudnak tovább lépni egy adott témában. Illetve a hallgatók ezeken felül olyan nők és férfiak, akik emberekkel foglalkoznak és szeretnének másoknak segíteni. A klienseim általában olyankor jönnek, amikor belekerülnek egy választási helyzetbe, vagy az üzleti életben vannak nehézségeik, kiégés, életközepi krízis, mit kezdjek magammal 45 felett stb. Keresnek felsővezetők is, és különösen érdekesnek tartom, hogy a bankszektor vezetőinek tartottam 2012-ben a mai rendszerem elődjéről egy egynapos térninget. Ez a tréning – ahol egészen kivételesen több férfi volt, mint nő - erősített meg abban, hogy szükség van egy olyan coaching eszközre, ami a nyugati gondolkodás és a keleti filozófia határmezsgyéjén jár, tehát nem billen el sem a racionalitás, sem a spiritualitás irányába, viszont ötvözi mindkettőt egy érthető és praktikus rendszerbe. Hiszen problémája a férfiaknak is van, de nekik különösen nehéz, - mert bár nagyon sokuknak remekül működik az intuíciója (amit általában maguknak sem mernek bevallani) -, a spiritualitás világa nagyon távol áll a többségüktől. Ezért azok jönnek hozzám, akiknek a spiritualitás túlságosan sok, de már értik és tudják, hogy a racionalitás viszont kevés.

S önmagát hogyan fejleszti?

A rendszeremmel együtt és általa is fejlődöm! Ez számomra nagyon fontos volt, hogy egy olyan eszközt hozzak létre, amivel bárki fejlesztheti saját magát folyamatosan. Nagyon nehéz lenne leírni, hogy az elmúlt hét év, amióta a rendszermet fejlesztem, mennyit és mekkorát változtatott rajtam és abban, amit azt megelőzőleg gondoltam vagy hittem. Másképpen és sokkal tisztábban gondolkodom, és látom az életet, mint előtte. Ráadásul ezt a hallgatóimmal kapcsolatban is elmondhatom, mindenki nagyon sokat változott azóta, hogy használja a SzuperTudatos Önfejlesztést. Közel harminc éve járom az önfejlődés útját, folyamatosan tanulok, mindig és mindenkitől. A módszerem kifejlesztésében is rengeteget segítettek a nemzetközi tanulmányaim, és a több, mint 25 országból származó klienseimmel, hallgatóimmal megélt nemzetközi tapasztalataim. Minden egyes ember egy felfedezendő újdonság számomra a szavak legjobb értelmében. Nagyon sokat tanulok a klienseimtől, a hallgatóimtól és az életekből, amiket az elmúlt 15 év alatt megismertem. Természetesen e személyes út mellett továbbra is folyamatosan olvasom a kapcsolódó nemzetközi szakirodalmat és a legújabb kutatási eredményeket is.