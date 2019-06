Mattheisen: Felhő nélkül ma már nincs fejlődés

A magyar vállalatok ma már egyértelműen látják, a digitalizáció új korszakot jelent számukra is, 72 százalékuk szerint a digitalizációval olyan technológiai forradalom zajlik, ami jelentőségében minden korábbi hasonlón túlmutat – mondta a növekedés.hu-nak Cristopher Mattheisen a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Bell Research-hel évek óta mérik a vállalatok digitalizációhoz való hozzáállását. Milyen változásokat tapasztalnak?

A legfrissebb kutatásunkból kiderül, hogy a magyar vállalatok ma már egyértelműen látják, a digitalizáció új korszakot jelent számukra is, 72 százalékuk szerint a digitalizációval olyan technológiai forradalom zajlik, ami jelentőségében minden korábbi hasonlón túlmutat. Nem véletlen ez, hiszen a cégek növekedése világszerte és Magyarországon is leginkább csak a digitalizáción keresztül megy végbe. Nézzük meg az utóbbi évek nagy növekedését mutató cégeit, az Ubert, vagy a Netflixet, vagy akár a nagy kereskedelmi óriásokat, mint az Amazon, mind a digitalizációnak köszönhetik kiugró teljesítményüket. Gyorsan, masszívan, rugalmasan csak digitalizációval lehet ma nőni a világban. És hozzáteszem, szinte csak a felhőben. Mert ilyen mértékű növekedést nem lehet a házi szerverrel megoldani. Ebben rugalmas, korlátlan a növekedési lehetőség és ráadásul gyors is, nagyon könnyen hozzákapcsolható a mesterséges intelligencia, amely szintén nagyon hamar meghatározó lesz a világban.

Mennyire ismerték fel a vállalatok, hogy a felhő fontos lehet a számukra?

Gyorsan változnak az attitüdök, még két évvel ezelőtt is nagyon óvatosak voltak a cégek, nem értették, hogy miért jó az, ha adataikat távol tőlük, egy nagy adatközpontban tárolják. Elsősorban biztonsági félelmeik voltak. De ahogy nőtt a felhő ismertsége, s ahogy egyre többeknek van valami fajta tapasztalata erről, az aggodalmak elolvadnak. Akinek pedig már konkrét tapasztalata van, az nem fél, inkább az előnyeit látja. Ma már a legtöbb vállalatnál az asztali állomásokat felváltja a mobil munka, laptopok, telefonok használata. Miközben a technológiával szemben fenntartásokkal viselkedő vezetők eddig az adatbiztonsági kérdésektől, a magas költségektől, a technológiai függéstől és az internetkapcsolat fennakadásaitól tartottak leginkább, az idei kutatásból egyértelműen az látszik, hogy a felhőt megismerő üzleti döntéshozók épp ezeket a faktorokat emelik ki előnyként: hogy a felhő biztonságos, rugalmas és rendelkezésre állása jobb, mint a lokális IT-megoldásoké.

Vannak olyan magyar cégek, amelyek már a felhő előnyeit a mesterséges intelligenciára is használják.

Jó példák vannak. A 100 pc-nél többet használó vállalatok tíz százaléka már most használ mesterséges intelligenciát valamilyen módon. Magyarországon is vannak sikerprojektek: a Waberer’s International például a kamionok fuvarszervezését állította át kézi táblázatokról mesterséges intelligencián alapuló tervezésre, s ezzel 5 százalék kihasználtság-javulást ért el. A Praktiker webshopjában az AI megoldás folyamatosan tanulja, hogy a több ezer, sokszor apró árucikkükre hogyan keresnek rá a felhasználók s ezzel gyorsítja, teszi hatékonyabbá a vásárlási folyamatot. De például a NAVA képarchívum is használ mesterséges intelligenciát a képazonosításokhoz és 80 százalékkal több időt takarítottak meg.

Kína és az USA komoly vitában vannak most egymással, a felhőt, a mesterséges intelligenciát melyik ország uralja.

Egyértelműen az USA, és ezt nem azért mondom, mert a Microsoft amerikai cég. A Szilícium-völgyben megalakuló cégek szinte mindegyike felhőt használ és erre építve a mesterséges intelligenciában is élen járnak. Mi a Microsoftnál már a fő üzletünknek a felhőt és a mesterséges intelligenciát tartjuk.

Mennyire drága a felhő szolgáltatás?

Minden relatív. Természetesen azon cégeknek, amelyek már saját adatközpontot építettek ki, pénzbe kerül az átállás. De az sokkal nagyobb költség, ha lemaradunk a konkurenciától, mert az ki tudja használni a felhőmegoldások előnyeit, és ezzel fejleszti saját üzletét. A felhőmegoldások robbanás előtt állnak, s ez mindig a fajlagos költségek csökkenését jelenti.

Nemrégiben csatlakozott a Microsofthoz milyenek az első tapasztalatai?

Március elsejétől vezetem a Microsoftot. Nagyon izgalmas terület, és azt is látom, hogy, amit a telekom szektorban megtanultam, azt itt fel tudom használni és jó alapot jelent továbbfejlődni.