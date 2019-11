A nagy robot -  kobot összecsapás

A mai világ társadalmának egyik legnagyobb félelme az, hogy a robotok elveszik az emberek elől a munkát. Az ismeretlentől való félelmet, és magának a változásnak a tényét egyes gyártóknak és alkalmazottaknak elsőre valóban nehéz lehet elfogadni. Azonban a robotok új generációja, az ún. együttműködő robotok (kobotok) eloszlatják ezeket a félelmeket. Nézzük meg, mi is a különbség a kobotok és a robotok között, beszéljenek a tények helyettünk!

A nagy autógyártó vállalatok által használt robotikai megoldások nagyban különböznek az egyéb feladatok automatizálására használt, más gyárakban alkalmazott robotokétól. Nem jellemző azonban, hogy az üzletvezető vagy a beszerzését felelős személyzet pontosan tisztában lenne azzal, hogy mit is jelent a kettő közti különbség, eltekintve a kinézetüktől. Jelentős eltérés van a gépek kapacitási, biztonsági és programozási jellemzői között, amelyeket ismernie és értenie kell annak, aki a gyártási folyamatainak automatizálásában gondolkodik. A legegyszerűbb módja annak, hogy átlássuk, mi a különbség a kobotok és az ipari robotok között az, ha megértjük, hogy a kobotokat arra tervezték, hogy az emberi munkatársakkal együtt dolgozzanak, amíg az ipari robotokat arra, hogy az emberek helyett dolgozzanak.

Dizájn: könnyebb, kisebb, sokoldalúbb

A legszembetűnőbb különbség a méret, és a hely, amit egy egység elfoglal. Amíg a hagyományos robotok nagyméretűek és rengeteg helyet foglalnak el, a kobot kompakt, és kis helyen is elfér. A hagyományos ipari robotok többnyire nehezek is (súlyúk 50 kg-nál kezdődik), és csak rögzítve működnek: miután beszerelték őket, sem újraprogramozni, sem egy másik feladathoz áthelyezni nem egyszerű őket. Ezzel szemben a kobotok könnyűsúlyúak (kevesebb, mint 29 kg-ot nyomnak), 40%-al könnyebbek és kisebbek (!), mint a hagyományos robotok. A piacvezető Universal Robots UR5 robotja például mindössze 18,4 kg-ot nyom, lábnyoma pedig csak 149 mm. Könnyedén áthelyezhetőek és új feladat adható nekik: egy gyári munkás könnyedén újraprogramozhatja a kobotot, egyszerűen a robotkar a kívánt felületen való mozgatásával.

Biztonság: ember és robot, kéz a kézben

A kobotok egyik nagy előnye, hogy beépített biztonsági funkciókkal rendelkeznek, így nincs szükség semmiféle védőkerítésre. Az együttműködő robotok leállnak, amikor akadályt észlelnek, ami lehet például egy emberi kar is. A hagyományos robotok ilyet nem tudnak, vigyázzon, aki a közelükbe megy!

Használat: egyszerű, mint az egyszeregy

A robotok telepítési ideje mindössze töredéke annak, amit egy hagyományos robot igényelne, melyek esetében noha az elsőt kevesebb, mint egy nap alatt hozzá lehet adni a gyártási folyamathoz, egy másodikat már sokkal nehezebb integrálni, ami gyakran költségesebb, mint maga a robot. Nem csalás, nem ámítás: bárki meg tudja tanulni, hogy kell kobotot programozni, még egy tíz éves gyermek is képes rá. Ugyanilyen egyszerű áthelyezni a robotot, különféle high-mix low-volume feladatok ellátására is képes. A kobot egy tényleges technológiai áttörésnek számít, hiszen a hagyományos robotokat csak egy konkrét feladattal lehet megbízni, és azt is csak programozó szakemberek segítségével.

A kobotok egy szebb jövőt teremtenek

„Ahogyan a kobotok átveszik a monoton, unalmas, valamint a veszélyes munkákat, az alkalmazottak olyan feladatokra koncentrálhatnak, amik több kreativitást és komplexitást igényelnek, így több értéket tudnak teremteni a vállalatok számára. Hiszünk abban, hogy a kobotok segítségével meg lehet majd felelni a korábban nem teljesíthető követelményeknek is." – mondta Slavoj Musilek, az Universal Robots Közép- és Kelet-európai régiójának igazgatója.