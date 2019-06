Újabb tíz helyen elsők 2030-ig

Miért is ne lennénk képesek a fejlett országok közül elsőként elérni a demográfiai fordulatot? Sok minden kell hozzá, mégsem olyan nehéz. Ha évente mostantól „csak” 1500 gyermekkel több születik, minden évben az előző évhez képest, akkor 2030-ra elérjük a 110 ezres születésszámot, a nemzet fennmaradásához szükséges 2,1-es termékenységet. Nyugat és Ázsia fejlett világában ez aranyat érne.

Képesek vagyunk elérni a fordulatot a felsőoktatásban, aminek révén legalább 1 magyar egyetem kerülhet be a világranglista az első száz helyezettje közé, 2 egyetem a második száz és 3 egyetem a harmadik 100 közé. Minden magyar felsőoktatási intézmény kettős diplomát ad, angolul is képez, fúziós, kutat, külföldi diákot fogad és üzleti park veszi körül a zöld campusokat. Ez is aranyat érne röpke egy évtized alatt.