Doktor24: A külföldi bérekkel versenyzünk

A lakosság egyre nagyobb része vesz igénybe magánegészségügyi ellátást, és már a jegybank versenyképességi programja is ebbe az irányba terel. Számítottak erre, amikor megalapították a Doktor24 elődjét?

Igazi startup vállalkozásként indult a Doktor24 cégcsoport alappillére, a 2006-ban létrehozott WorCare. Akkoriban a barátom foglalkozás-egészségügyi szakorvosként dolgozott, jómagam pedig informatikával foglalkoztam. A foglalkozás-egészségügyi piacon több ezer szereplő tevékenykedett, rengeteg volt az egyszemélyes vállalkozás, igazi klasszikus szolgáltatóból viszont nagyon kevés volt. Erre a piacra szerettünk volna betörni, és kerestük a cégeket, amelyeket meg lehetett szólítani.

Utólag visszatekintve elmondhatom: szerencsés választás volt a foglalkozás-egészségügy, hiszen törvény írja elő, hogy a munkáltató köteles ilyen szolgálatot biztosítani. Ezért kezdettől fogva kiszámítható, vállalati szerződéses kapcsolaton alapuló ügyfélkörre támaszkodhattunk. Közülük pedig a nagyobbak egyre jobban figyeltek a dolgozók egészségére, a törvényi kötelezőn túl is befizették a kollégákat szűrőprogramokra.

Kezdetben organikusan növekedtünk, majd 2014-ben megvásároltuk az Oxivit Orvoscsoportot, aztán pedig egy, a komáromi régióban és Budapesten is aktív szolgáltatót, a Medicinát.

A legnagyobbak közé emelkedtünk ezen a töredezett piacon, évente több mint százezer szűrővizsgálatot bonyolítottunk. Azt akartuk, hogy az ügyfeleink ne csak szűrésre, hanem célzott szakorvosi vizsgálatokra, és gyógyulni is hozzánk járjanak.

Megkerestük több mint 20 szakma kiemelkedő szakorvosait, hogy nálunk alakítsanak ki praxisokat.

Kialakítottunk egy egyedülálló informatikai rendszert és egy igazi XXI. századi egészségügyi központot a város szívében. Idén, 200 orvossal és asszisztenssel, 220 ezer orvos-beteg találkozót és közel kétmilliárdos forgalmat bonyolítunk. A hozzánk hasonló sokszakmás komplexumok közül csak körülbelül egy tucat cégnek van még egymilliárd forintot meghaladó árbevétele.

Miben különböznek a hasonló magánszolgáltatóktól?

A Doktor24 az „egészség-őr” szerepét célozta meg, amely segít a megelőzésben, bármikor felhívható, gondoskodik rólunk, irányít és nyomon követi a gyógyulásunkat. Emellett arra törekszünk, hogy nálunk legyen a legegyszerűbb a bejelentkezés, itt kelljen a legkevesebbet várni, mi legyünk a leghatékonyabbak. Egy fejlett informatikai rendszer és egy 30 fős háttércsapat segíti az orvosok és az asszisztensek munkáját. Nagy hangsúlyt fektetünk ugyanis az ügyfél-kiszolgálás azon részére – mint például az időpont-foglalás, többszintű call-center, tanácsadás – is, amely megelőzi illetve követi az orvos-beteg találkozót.

Új gondolkodásmódot és európai minőséget nyújtunk az ügyfeleknek, persze ennek megvan az ára: egy magánegészségügyi vizsgálat 20 ezer forintról indul, ami soknak hangzik, de ha belekalkuláljuk, hogy nincs várakozás, hálapénz, és ugyanazt kapjuk, mint Bécsben, vagy Londonban, akkor már kedvezőbb a kép.

Az ügyfelek gyors és minőségi kiszolgálása tiszta, tágas és kényelmes tereket igényel, mi pedig megadjuk nekik.

A kétezres években többen vágtak bele hasonló vállalkozásba, de sokan el is tűntek a színről. Mi lehetett ennek az oka?

Sokan abba a hibába estek, hogy infrastrukturális beruházásként tekintettek a magánegészségügyi szolgáltatásra. Nagy rendelőket építettek, beszerezték a drága gépeket, majd várták a pácienseket. Aztán nem jött elég ügyfél a drága szolgáltatásokra, ezért elkezdtek spórolni a szakembereken. Így amikor már lettek volna ügyfelek, akkorra nem maradt elég orvos. Azok a szolgáltatók, amelyek megmaradtak és sikeresek, hasonló utat jártak be, mint mi. Többen közülük a foglalkozás-egészségügyi piac bázisán kezdték, kevés a teljesen zöldmezős történet.

Sokat hallunk a szakember-elvándorlásról, legyen szó akár magán-, akár közfinanszírozott intézményről. Mekkora problémát jelent a munkaerőhiány?

Vannak nehézségek, de szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert magánegészségügyi központként gyorsabban tudunk reagálni a hazai bérrobbanásra.

Nagy eredménynek tartom, hogy számos orvosunk már csak nekünk dolgozik.

Ez nem is olyan magától értetődő, hiszen az elmúlt évtizedekben ők is hozzászoktak ahhoz, hogy több lábon kell állniuk. Mi nem az állami szféra fizetéseivel, hanem a külföldi bérekkel versenyzünk.

Nyugat-Európában egy orvos havi tízezer eurót kereshet, Magyarországon ennek mintegy a felét.

Szakértők azt mondják, ha a hazai bérek elérnék a nyugati szint kétharmadát, már megindulnának visszafelé a külföldön dolgozók. A magánegészségügyben kezdjük elérni azt a bérszintet, amely mellett akár már egy-két év múlva megindulhat a hazaköltözés. De nem minden a pénz. Szervezésben, környezetben és hozzáállásban is ugyanazt nyújtjuk, mint amit Stockholmban, vagy Amszterdamban megszoktak az orvosaink.

Nemrégiben bekerültek az OTP Business Nagykövet Programjába, melynek keretében havonta szervezett rendezvényeken üzleti témákat dolgoznak fel a bank szakértőivel közösen. Hogyan kerültek kapcsolatba a pénzintézettel?

Eddigi pályafutásunk alatt megfordultunk több kisebb-nagyobb pénzintézetnél, de most már évek óta az OTP Businessnél bankolunk, mert itt megfelelő ügyfélkiszolgálásra, egyedi odafigyelésre leltünk. Nagyon gyorsan növekvő cég vagyunk, ezért sok banki terméket veszünk igénybe, a folyószámla-vezetéstől a faktoráláson keresztül az akvizíciós finanszírozásig. Örvendetesnek tartjuk, hogy bekerültünk az OTP Business Nagykövet Programba, ahova csaknem 50 hazai vállalkozást válogattak be. Egyetértünk azzal a céllal, hogy a program keretében a bank és ügyfelei között a korábbinál is közvetlenebb és kötetlenebb párbeszéd, még szorosabb partneri kapcsolat alakuljon ki. Közös erővel keressük a választ arra a kérdésre, hogy mi segítheti elő az olyan cégek fejlődését, mint a miénk. Az OTP Business Nagykövet Program kiváló platform arra, hogy a pénzintézet részletesebben is megismerje a különböző méretű hazai vállalkozások észrevételeit, amelyek alapján még rugalmasabbá, átláthatóbbá válhat például a banki ügyintézése. Ugyanakkor a vállalkozások is jobban beleláthatnak, milyen szempontokat kell figyelembe venniük egy-egy banki szolgáltatás igénybe vételéhez.