1300 százalékos haszon – Nem bánta meg, aki tíz éve Starbucks-részvényt vett

Jó lóra tett, aki Starbucks-részvény vásárolt. A papírok értéke ugyanis mostanra 1000 dollárról 14 ezer dollárra kúszott fel. Kicsit besegített a Trónok harcában "felejtett" Starbucks pohár is, amiről később kiderült, hogy nem is az volt.

Igen jó befektetésnek bizonyult, ha valaki 10 évvel ezelőtt Starbucks-részvényt vásárolt. Egy ezer dolláros befektetés idén június közepén közel 14 ezer dollárt érne, ami mintegy 1300 százalékos haszonnak felel meg – derül ki a CNBC kalkulációiból.

Ugyanezen időszakban az S&P 500 index „csak” 280 százalékos hasznot produkált.

A világ legnagyobb kávézóláncának első negyedéves nyereségmutatói még az elemzők várakozásait is meghaladták. A legalább egy éve nyitva tartó üzletek (same store sales) vonatkozásában 3 százalékkal, az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben emelkedett a forgalom. Emellett az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is túlszárnyalta az elemzői várakozásokat.

A jelenleg 83 dollár körül álló részvényárfolyam közel 30 százalékkal emelkedett idén.

Kínai rivális

Sok elemző szerint a Starbucks-papírok árfolyam-emelkedése a jövőben is kitarthat, bár Kínában komoly vetélytársa akadt. A Luckin Coffee ugyanis azt a célt tűzte ki, hogy Kínában megszerzi a piacvezető szerepet a Starbuckstól.

Jól halad efelé a cég, ugyanis tavaly, működése első évében, kétezer kávézót nyitott. Az idei tervek pedig további 2500 egység beindításáról szólnak. Ha ez megvalósul, akkor be is előzik a Starbucksot.

Az amerikai cég ugyanis 3600 kávézóval van jelen Kínában, amely globális szinten a lánc második legnagyobb piacának számít.

Ingyenreklám a Trónok harcában

Nem jött rosszul az amerikai kávézóláncnak, hogy az utolsó Trónok harca évad egyik részében ott felejtettek egy kávés poharat, amit sokáig Starbucks-pohárnak gondoltak. Később kiderült, nem egy Starbucks-kávéról volt szó, azonban

az ezzel kapcsolatos hírverés több mint 2 milliárd dollár értékű ingyenreklámot jelentett a cégnek.

A vállalat jelentős beruházásokat hajt végre a jövőbeli eredményei biztosítása érdekében. Négy hónap alatt 2100 kínai üzletében tette lehetővé a házhoz szállítást, ugyanis helyi riválisának, a Luckin Coffee-nak a gyors sikerét az is magyarázta az olcsóbb árak mellett, hogy működési modellje az elvitelre, házhozszállításra épül. A Starbucks tavaly nyáron az Alibaba kínai technológiai óriáscéggel állt össze a kiszállítási szolgáltatások nyújtására. Emellett a mobillal történő rendelést és fizetést is tervezik idén elindítani Kínában.

Más területeken is beruház a Starbucks, nemrégiben indította el az újrafelhasználható poharakra vonatkozó egyhónapos tesztprogramját a londoni Gatwick repülőtéren. Emellett választékának bővítésén, valamint az in-store élmények fokozásán is dolgozik.