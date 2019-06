Ezek a részvények emelkedhetnek a legnagyobbat

Mely hazai részvények esetében lehet most a legnagyobb az emelkedési potenciál 1-2 éves időtávon? A Concorde Értékpapír Zrt., az Erste Befektetési Zrt., valamint a KBC Equitas elemzői csapatával beszélgettünk.

Concorde Értékpapír Zrt. – OTP és Magyar Telekom

Jelenleg két papírban, az OTP Bankban és a Magyar Telekomban látunk fantáziát. Az OTP-nél továbbra is a növekedési sztori és az ehhez kapcsolódó akvizíciós tervek szolgáltatnak momentummal, bár utóbbi esetében a tavalyinál kisebb lesz az aktivitás várakozásaink szerint, főleg az integráción lesz a fókusz a már megvásárolt francia Société Générale leányvállalatok esetében.

A bank nem számít az olcsó bankok közé, ami az árazást illeti, ugyanakkor a kimagasló sajáttőke arányos megtérülés (ROE) indokolja is ezt, az elkövetkezendő 2-3 évben átlagosan 17 százalékos sajáttőke arányos megtérülést érhet el a bank.

Az OTP esetében a legnagyobb kockázat a marzsok erodálása, miután a monetáris politika globálisan laza maradhat (a FED és az EKB is inkább kamatvágások lehetőségét helyezte előtérbe a szigorítás helyett), következésképpen pedig az MNB sem fog sietni a szigorítással véleményünk szerint. A bank magyar hitelmarzsa emiatt mérsékelten emelkedhet csupán, miközben az orosz és ukrán hitelfelárak is inkább csökkenni fognak.

Emellett egy globális recesszió szintén súlyosan rontaná a növekedési képet és ez az árazásban is tükröződne, annak ellenére, hogy a bank eszközminősége rendkívül sokat javult az elmúlt években, és így egy esetleges mérsékelt recessziót sokkal jobban viselne a bank most, mint anno a válság idején. A 12-hónapos célárunk 14330 forint, intézményi ajánlásunk a felhalmozás.

Rég nem látott alacsony szintekre süllyedt a Magyar Telekom árazása (4x EV/EBITDA, azaz a vállalati érték / a kamat, az adófizetés és az amortizáció előtti eredmény) elsősorban az aukciós költekezés, és a DIGI mobilpiaci megjelenése miatt, ami azonban szerintünk túlzó.

Véleményünk szerint a DIGI megjelenése főképp az árérzékenyebb szegmensre – feltöltő kártyás - jelenthet potenciális veszélyforrást, ami relatíve alacsony marzsú, és a költségcsökkentő program segítségével bőven kigazdálkodható. Ha a romániai mobil piaci terjeszkedését vesszük alapul, akkor 12 év alatt ért el 12 százalékos piaci részesedést, amit ha rögtön másnap érne el a DIGI a Magyar Telekom arányos kárára akkor azt megközelítőleg a három éves költségcsökkentő program egy évéből ki lehetne gazdálkodni, számításunk alapján.

Ami a túlzott aukciós félelmeket illeti, a nemrég publikált tervezet relatíve alacsony minimum árakat adott meg, ami bizakodásra adhat okot. Mindezek mellett, a menedzsment elkötelezett a 3 éves stratégiája mellett, egy igen ambiciózus költségcsökkentő programot jelentett be, amiből további hasonló 2 forintos osztalékemeléseket is megvalósíthatónak vélünk. Többek között az utóbbi miatt véljük úgy, hogy a Magyar Telekom részvény fair ára 540 forint.

KBC Equitas – a Mol és a Graphisoft Park is izgalmasnak tűnik

Középtávon ígéretesnek tűnik a Mol. A hazai olajcég időben felismerte az olajszektort érintő kihívásokat.

A vállalat által megfogalmazott 2030-as hosszú távú stratégia beindításának hatásai lassan érződni fognak, a cég működése a magasabb hozzáadott értékű, és magasabb marzsú tevékenységek irányába mozdulhat.

A kiskereskedelem szegmens jelentősen bővülhet, a közép-kelet európai autópiac még növekvő fázisban van, és az elektromos autózás terjedésével is magas maradhat a kereslet a klasszikus üzemanyagok iránt is. A nem-üzemanyag jellegű értékesítések aránya azonban növekedhet, a Fresh Corner koncepció kezdi behozni a hozzá fűzött reményeket. Emellett pedig a mobilitási szolgáltatások terjedéséből is egyre jobban profitálhat a cég a Mol Limón keresztül.

A finomítói szegmensben is sok a potenciál, itt a poliol üzem felépítése lesz a legnagyobb dobás, amely már 2021-től érdemben hozzátehet az eredménytermeléshez, és ráadásul a szegmensen belül magasabb marzsú termékeket tud majd előállítani a társaság. Természetesen a kitermelés ágazat is fontos marad, de a súlya csökkenhet az eredménytermelésben.

A hagyományos olajtársaságokkal ellentétben a Mol egyre kevésbé függ az olajárfolyamtól, és ez a részvénynél is meglátszódik. A tavaly őszi nagy olajáresésben is kitartott a növekvő trend a Mol árfolyamgrafikonján, és továbbra is viszonylag védett lehet az olajárak ingadozásától.

A fundamentumok mellett a technikai kép is jól néz ki, a múlt hétfői osztalékvágás sem rontotta el a képet. A 200 napos mozgóátlag erős támasznak bizonyult, és innen egy felpattanással újra növekvő pályára állhatna az árfolyam. 3560 forint a fair értékbecslésünk a Molra.

A budapesti lakóingatlanok áremelkedéséről is sokat lehet olvasni, azonban hasonló folyamatok játszódtak le az irodaházak piacán is. Befektetői szemmel gondolkodva pedig a tőzsdén is jó lehetőségek adódnak, ha részesedni szeretnénk az ingatlanpiaci hozamokból, amelyre pedig a Graphisoft Park jó példa lehet.

Némileg úgy tűnhet elfeledték a magyar tőzsde egyik legstabilabban teljesítő cégét, a Graphisoft Parkot a befektetők. Az utóbbi évek sztorija az új irodaépület felépítése volt, a Park területének déli részén, amellyel jelentősen növekedett a bérbe adott ingatlanterület. Az új fejlesztések jó részére már előre meg voltak a bérlők, így gyakorlatilag ebben az évben közel teljes kihasználtsággal működhet a Park, és ez természetesen a jövőbeli pénzügyi eredményre is pozitív hatással lesz.

Amennyiben a részvények értékeltségét tekintjük, egy ingatlanfejlesztőnél jó támpontot adhat az egy részvényre jutó ingatlanérték meghatározása, és ehhez képest a részvényár alakulása. Ehhez az aktuális eszközértékhez képest kb. 35 százalékos diszkonton forognak jelenleg a részvények, amely a régiós irodapiacon is aktív cégek (pl. Immofinanz, CA Immo, amelyek Budapesten is rendelkeznek irodaházakkal) 5-10 százalék körüli diszkontjához képest jóval alacsonyabb.

Azt, hogy az eszközeinél a Park részvénye ennyivel kevesebbet érne, már csak az évek óta stabil pénzügyi teljesítménye sem indokolja, valamint befektetői szempontból az sem elhanyagolható, hogy az egyik legtranszparensebb közepes vállalatról van szó a magyar tőzsdén.

Az utóbbi időben a részvényárfolyam is kezd magára találni, amelyhez a közelmúltban a Wood elemzőcég 3734 forintról 4336 forintra történő céláremelése is hozzájárult, így újra egy enyhe emelkedő pályára állhat a részvény. Saját fair érték becslésünk is 4000 forint feletti részvényértéket feltételez, amely a jelenlegi 3700 forintos árfolyamhoz képest közel 10 százalékkal magasabb. A vállalat ezen kívül évek óta növekvő stabil 3,5 százalék körüli osztalékhozamot is kínál a befektetőinek, amely a hosszú távon gondolkodóknak vonzó lehet.

Erste Befektetési Zrt. – Richter: Csak megbicsaklott

Az első negyedévben ugyan a nettó eredmény, amely 51 százalékkal növekedett éves alapon, mint szám jó lett a Richternél, de az eredményszerkezet megrémítette a befektetőket – véli Miró József az Erste Befektetési Zrt. szenior elemzője. Ugyanis a 22 milliárd forintos eredményben jelentős szerepet játszott egy nem várt 7,2 milliárd forintos mérföldkő bevétel és a szintén cariprazine nevű gyógyszerhez köthető 5 milliárd forintos royalty bevétel. Az előbbire nem számított a piac, s ha mind a kettőt levesszük a végeredményből, akkor azt kapjuk, hogy a hagyományos operáció csak 10 milliárd forint körüli eredményt tudott hozni.

Ez az Esmya gyógyszerkészítmény gyengélkedése mellett annak is köszönhető, hogy a szerializációs nehézségek (egyedi jelzéssel kell ellátni minden csomag gyógyszert), mintegy 8 millió euró bevételkiesést jelentettek a cégnél, sőt az egész év folyamán ennek a hatása összesen mintegy 20 millió euróra rúghat.

Ettől rémültek meg a befektetők, hiszen a „hagyományos tevékenység” teljesítménye relatíve gyenge, mivel az eredmény felét sem hozza.

Ez növeli a befektetési kockázatot. Ugyanakkor a cég megtette a megfelelő lépéseket, s a szerializációs problémák egy részét, a mérnöki oldalát már megoldották. A kapacitás szűkösségi problémákat az elkövetkező hónapokban új csomagoló gépsorok üzembeállításával küszöböli majd ki a cég az augusztusi, szokásos, „nagy leállás alatt” (éves nagy karbantartás).

Az idei évben a fent tárgyalt problémáknak köszönhető árbevétel kiesést nem csak elfedik, hanem meg is haladják az egyszeri tételek. Hiszen a 7,2 milliárd forinton túl, további 10 millió dolláros mérföldkő bevételre lehet számítani a második negyedévben. Ez pedig annak tudható be, hogy az amerikai élelmiszer és gyógyszerfelügyelet (FDA) jóváhagyta a Vraylar készítmény terápiás kiterjesztését bipoláris depresszióra, amelynek következtében, néhány év távlatában, a jelenlegi 500 millió dollár éves bevételről 1 milliárd dollár fölé növekedhet az értékesítés.

Ez az egy tétel 25-30 milliárd forintos éves profitnövekedést jelent a jelenlegi 60 milliárd forint körüli profitszinthez képest. Mindez azt jelenti, hogy egy év távlatában a részvényárfolyamnak jelentős emelkedést kellene produkálnia a jelenlegi nyomott árszintről. A célárfolyamunk a Richter Gedeon részvényeire 6950 forint.