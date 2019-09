Három aranyszabály Warren Buffettől

Olyan vállalatok részvényeit vásároljuk, amely cégeket szívesen meg is vennénk – szól a befektetési guru jó tanácsa. Buffett azt is fontosnak tartja, hogy csak olyan cégbe fektessük pénzünket, amelynek piacát, termékeit, pénzügyi mutatóit előzetesen kellően megvizsgáltunk.

Warren Buffett, a Berkshire Hathaway befektetési társaság vezérigazgatója a befektetők és az üzletemberek körében világszerte nagy tekintélynek örvend. A világ leggazdagabb emberei közé tartozó amerikai befektetési guru pályafutása sok éve alatt már számos tanácsot, befektetési technikát osztott meg. Ezek közül emelt ki három befektetési aranyszabályt a ZeeBusiness üzleti portál.

1. Készítsünk listát azon cégekről, amelyek működését, piacát kellően ismerjük

A sikeres befektetések alapja, hogy írjuk össze azokat a vállalatokat, amelyek tevékenységével valóban tisztában vagyunk. Sose fektessünk pénzünket olyan cégbe, amelynek piacával kapcsolatban nincs kellő ismeretünk. Egy kellően körültekintő befektető az adott cég termékei, szolgáltatásai mellett a teljes piaci környezetét is tanulmányozza, továbbá a cég árbevétel- és nyereségadatait összeveti a piacon lévő rivális vállalatok mutatóival.

2. Minél többet olvassunk a befektetési célpontokról

Ha már kiválasztottuk, hogy melyik iparág, melyik cégébe fektetnénk pénzünket, akkor olvassunk minél többet a célpontunkról. Régimódinak tűnhet ez a tanács, de érdemes a lehető legtöbb információt beszerezni azon cégekről, amelybe befektetni szeretnénk. Amikor Warren Buffettet sikerének titkáról faggatták egy pódiumbeszélgetésen, akkor az ott lévő papírköteget felemelve csak annyit mondott: „Olvasson el napi 500 ilyen oldalt. Így működik a tudás. Úgy hasznosul, mint a kamatos kamat.” Nem is meglepő, hogy Buffett napjának 80 százalékát olvasással tölti.

3. Úgy fektessünk egy részvénybe, mintha megvásárolnánk az adott céget

Az emberek általában a szakértők, rokonok, barátok tanácsai alapján vásárolnak részvényeket. Egy részvény megvásárlását azonban úgy kell felfogni, mintha megvennénk az adott céget. Buffett szerint, ha egy igazán jó részvényt akarunk venni, akkor olyan cég papírját válasszuk, amelyet amúgy szívesen meg is vásárolnánk. A hétköznapi vásárlásokkor is az ember általában olyan cég termékeit veszi meg, amivel szemben bizalma van, ugyanennek kell érvényesülnie a részvények vásárlásánál is.