A Skoda (újra) nekifut a gyorsan bővülő indiai piacnak

A Volkswagen anyavállalat egymilliárd eurót fektet az INDIA 2.0 projektbe, innen exportálnának Dél-kelet-Ázsia más országaiba is.

A megbízást röviden csak INDIA 2.0 projektnek nevezik. A német Volkswagen Csoport képviseletében a cseh székhelyű Skoda Auto azon dolgozik, hogy megerősítse jelenlétét az indiai szub-kontinensen és előkészítse a számos márkával bíró Volkswagen Csoport számára a terepet annak érdekében, hogy már a közeli jövőben sokkal több járművet adhassanak el. Munkamódszere: tégy úgy, ahogyan helyben szokás.

A dw.com hírportál szerint ez már nem a Volkswagen Csoport első próbálkozása: a korábbiakban már két akciót indított az indiai piac meghódítására.

Egy évtizeddel ezelőtt a japán Suzukival közösen indultak el, a közelmúltban pedig az indiai Tata Motors-szal.

Mindkét kísérlet véget ért, mielőtt bármilyen új modellt fejlesztettek vagy gyártottak volna az ázsiai országban. Valójában tehát India 3.0-nak is nevezhetnék ezt a projektet, de mégis INDIA 2.0-nak hívják, ezzel is egyértelműen jelezve, hogy az eddigiektől eltérő kezdeményezésről van szó.

Nagyobb figyelem az indiai ügyfelekre

A Skoda Auto számára az INDIA 2.0 a következő években rendkívül nagy stratégiai jelentőséggel bír, mivel a cseh autógyártó ezúttal először vállal felelősséget egy egész platformért és egy egész régióért.

A Skoda Indiában a Volkswagen MQB A0 (A0-IN) platformját használja majd, ami garantálja, hogy minden, megkövetelt biztonsági és technológiai szabványt be fognak tartani. A platform már ma képes eleget tenni azoknak a szigorúbb követelményeknek, amelyek 2020-ban lépnek hatályba. A tervek szerint ez lesz az az év is, amikor az AO-IN platformra alapozott első Skoda modellt az indiai piacnak bemutatják.

– Jóval nagyobb figyelmet fordítunk indiai ügyfeleink szavára – mondja a Deutsche Welle munkatársának a Skoda Auto emberi erőforrásokért felelős igazgatósági tagja, Bohdan Wojnar. – Ezúttal a munka sokkal nagyobb részét decentralizált módon végezzük az országban. Nekünk, a Skoda Auto-nak most sokkal nagyobb szabadságot és mozgásteret biztosítottak, ami persze nagyobb felelősséggel is jár – teszi hozzá.

A Skoda és a Volkswagen márkákat az indiai piac sajátosságaihoz igazítva alakítják át. Hosszú távú terveik szerint később innen exportálják majd az ilyen járműveket Dél-kelet-Ázsia többi országába, talán a Közel-Keletre is.

– A Skoda által vezetett INDIA 2.0 projekt például szolgál majd a beruházások optimalizálására és a költség-hatékony termékfejlesztésre. Egy olyan üzleti modell lesz, amelyet később más feltörekvő gazdaságok esetében is meg lehet ismételni – mondta a Skoda Auto India Private Ltd. és a Volkswagen India Private Ltd. ügyvezető igazgatója, Gupratap Boparai.

Felfuthat az indiai autópiac?

A „fapados” autók 5,000 dollár (mintegy 1 millió 450 ezer forint) alatt megállapított ára egyenlőre még igen borsosnak számít Indiában. Amint azonban a helyi gazdaság fejlődik és kitermel egy nagyobb és gazdagabb közép-osztályt, növekedni fog a drágább járművek iránti kereslet is.

Szakértők úgy vélik, hogy India az Egyesült Államok és Kína mögött hamarosan a világ harmadik legnagyobb autó-piacává válik.

Jelenleg évi 3 millió autót adnak el az országban, de ez a szám a következő években várhatóan jelentősen emelkedik.

A Volkswagen Csoport 2017-ben itt körülbelül 74 ezer darab járművet adott el, ezek közül mintegy 17,100 származott a Skoda Auto India Private Ltd. szalonjaiból. A Rapid-ok a helyi Pune gyárból kerültek ki, az Octavia, a Superb és a Kodiaq márkákat Aurangabad-ban szerelték össze.

A Volkswagen Csoportnak természetesen van még lehetősége erősödni az indiai piacon – mondja Bohdan Wojnar. Mint mondta, „figyelembe véve a mintegy 3 millió évente eladott autót, nagyobb szeletet szeretnénk kihasítani ebből a tortából. A jelenlegi eladási számaink egyszerűen nem elég jók”.

A Volkswagen, 2019 és 2021 között, egymilliárd eurót, mintegy 324 milliárd Ft-nak megfelelő összeget fektet az INDIA 2.0 projektbe. A modell-kampány 2020-ban indul majd egy Skoda SUV-val, de vizsgálják az elektromos autók eladásának lehetőségeit is.

– Az elektromos autók gyártásához szükséges infrastruktúrát nem lehet Indiában egyik napról a másikra megteremteni – mondja Bohdan Wojnar, aki biztos abban, hogy a következő évtizedben e tekintetben is sok minden történik majd. Hangsúlyozta: a Skoda Auto készen áll, hiszen már vannak a piacon teljesen elektromos járművei, a Superb hibrid autók például nagyon értékesek lehetnek az indiai vásárlók számára”.

Idén januárban a Skoda Auto és a Volkswagen új technológiai centrumot avatott Pune városa közelében.

A központban 250 mérnök dolgozik azon, hogy a járműveket helyi feltételekhez igazítsák és lehetővé tegyék, hogy szinte minden jármű-alkatrész Indiában készüljön.

Mit szeretnének tulajdonképpen az indiai vásárlók?

– Az átlagos indiai autóvásárló számára alapvetően fontos az üzemanyag-felhasználás hatékonysága és az autó-tulajdonlás költsége – mondja Gupratap Boparai. Ezzel együtt a fogyasztói igények fejlődése arra utal, hogy a biztonság, a technológia és a digitalizálás egyre lényegesebbé válik. – A Skoda Auto indiai kampánya persze nem jelenti, hogy elhanyagolhatnánk otthoni feladatainkat - szögezi le Bohdan Wojnar. Hozzátette: „Alaposan felkészültünk az autóipar jövőbeni kihívásaira, és továbblépünk az e-mobilitás és az okos szolgáltatások irányába. Csak akkor engedhetjük meg magunknak, hogy külföldön terjeszkedjünk, ha tisztességgel ellátjuk valamennyi munkánkat”.