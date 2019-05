Ezek lesznek a legmenőbb szakmák 2030-ban

Az oktatást nem az aktuális munkaerőpiaci igényekre kell szabni, halljuk gyakran, mert ma még elképzelhetetlen átalakulás előtt áll a világ, egyes mesterségek megszűnnek, sosem hallott szakmák alakulnak ki.

Mindenkit érdekel, hogy a meglévő tudása mire lesz elég később, vagy amit a gyereke tanul, az piacképes lesz-e. Tényleg jönnek a robotok, valóban nem lesz szükség se gyártósori munkásra, se sebészre, mert a mesterséges intelligencia (MI) átveszi ezeket a feladatokat? Sok a kérdés, és a futurológusok nem feltétlenül számolnak azzal, hogy a politikai akarat nem csak gyorsíthatja, de lassíthatja is a folyamatokat. Nem valószínű, hogy a nyugati társadalmaknak kész válaszai lennének arra nézve, hogy a jelentős felszabaduló tömeges munkaerőt hogyan és mivé képezzék át.

Azt azért lehet sejteni, hogy az adatfeldolgozást simán elvégzik a gépek, utazási irodákra nem lesz szükség, ahogy postásokra és pénztárosokra sem, de az emberi interakciót, empátiát igénylő tevékenységeket nem fogják tudni átvenni a robotok. A demográfiai helyzet már jól mutatja azt például, hogy az elöregedő társadalmakban nagy szükség lesz idősgondozókra. Kínában a közoktatásban már használnak robotokat, mert nem jut mindenhova képzett tanár. A fentiekről már most is tudunk, nem újdonság. Viszont vannak olyan nagy potenciállal rendelkező területek, amelyekre ma még kevesen gondolnak, mégha merész ötletnek is tűnnek olykor.

Hulladékmérnök

A hulladékgazdálkodás problémáit már az átlagember is érzi, egész konkrétan, amikor a ház előtt napokig várakozó teli kukákat kerülgeti. Egyes vélemények szerint ez lehet a jövő leghasznosabb és legnagyszerűbb munkája. A világon évente 2 milliárd tonna szemetet termelünk, egy részét újrahasznosítják, másik része hulladéklerakókba kerül, de a mennyiség folyamatos növekedése már új megoldásokat követel, mert fenntarthatatlan ez a helyzet. A szakértők szerint ezen a területen rengeteg innovációra és találmányra lesz szükség.

Alternatív energia tanácsadó

A jelen és a közeljövő másik nagy kérdése, a mivel fűtsünk, hogyan hűtsünk. A fosszilis tüzelőanyagokkal járó környezetszennyezés egyre komolyabb tiltakozásokat és elégedetlenséget vált ki, így az alternatív energiaforrások fejlesztése a jövő mérnökeinek komoly perspektívát ígér.

Földrengés előrejelző

A várható földrengések pontos előrejelzése egyelőre megoldhatatlan feladat, hatalmas áttörés lenne, ha sikerülne kifejleszteni egy megbízható rendszert.

Egészségügyi mentor

Mivel a mesterséges intelligencia fokozatosan átveszi az orvosok szerepét a diagnosztikában és az operációk során, így ma még ismeretlen szerepek alakulnak ki az egészségügyben. A mentor munkája azután kezdődik, hogy a robot vagy a MI elvégezte a dolgát. A mentor ellenőrzi, hogy betartja-e a beteg az előírásokat, ajánlásokat, és segít abban, hogy képes legyen megszabadulni rossz szokásaitól, a helytelen életmódtól.

Szerv, testrész fejlesztő

A nemzetközi donorlistákra 12 percenként kerül fel egy új név, akinek szüksége van egy új, egészséges szervre. A szövetek, szervek laboratóriumi „fejlesztésével” lerövidülhetnek a várólisták, sok beteg életét lehetne megmenteni.

Memóriasebész

Mi lenne, ha lenne valóságos lehetőség arra, hogy a romboló emlékeket és a mentális betegségeket sebészeti megoldásokkal orvosolják? Ma ez még elképzelhetetlen, de az agysebészet az agy komplexitásához képest még mindig gyerekcipőben jár, ezen a területen óriási áttörésekre várunk.

Személyes produktivitás tanácsadó

A tanulási és koncentrálási képességeinket erősen gyengít az állandó multitasking üzemmód, a közösségi oldalaktól való függés, a figyelem és az energia elpocsékolása. Az emberek jelentős részét újra meg kell tanítani a figyelemzavaraik kezelésére, az életük hatékony irányítására.

Személyes internet biztonsági szakértő

Ahogy ma kihívjuk a vízvezeték szerelőt, vagy a duguláselhárítót, úgy fogjuk igénybe venni a biztonsági szakemberek munkáját. Csak ők nem a lakásban építik ki a riasztórendszert, hanem a netes biztonságunkért vállalnak felelősséget.