Ne fogadjuk el az állást, ha ezt az 5 dolgot tapasztaljuk

Egy állásinterjún során általában a legjobb színben próbálja feltüntetni magát a munkáltató és a pályázó egyaránt, ezért nem sokszor tanácsos rögtön igent mondani egy ajánlatra. Előfordulhat ugyanis, hogy a felszín alatt a munkát kínáló cégnél komoly problémák húzódnak meg. Az alábbiaknak mindenképp érdemes utánajárni, és csak utána döntést hozni.

Hogyan zajlik a munkanap eleje vagy a vége?

Ha a nap elején kerül sor az interjúra, érdemes előbb odamenni és megfigyelni, milyen hangulatban érkeznek meg az ott dolgozók. Késve, szorongva, mint aki nem is akar ott lenni? Vagy ennek teljesen az ellentettje: korán megérkeznek, fesztelenül csevegnek? De a nap vége is sokat elárulhat. Érdemes megfigyelni, hogy mindenki menekül-e, amint lejár a munkaidő, de az is beszédes lehet, ha túl sokáig maradnak benn dolgozni.

Milyen az iroda hangulata?

Ha nem is ajánlják fel az interjúztatók maguktól, érdemes kérni, hogy vezessenek körbe az irodában, ugyanis sok minden kiderül egy ilyen séta alkalmával. Milyen a hangulat? Mi van az emberek íróasztalán: vannak családi fényképek, személyes tárgyak? Intő jel, ha túl steril a környezet, ha nincs egyetlen személyes tárgy sem az íróasztalon. Ez azt is jelentheti, hogy az ott dolgozók nemrég érkeztek, vagy készek arra, hogy bármikor felmondjanak.

Van olyan személy, aki a felajánlott pozícióban kezdte és már feljebb jutott a ranglétrán?

Ahol fejlett a céges kultúra, ott találkozhatunk olyan kollégával, aki már magasabbra jutott a ranglétrán, de a felajánlott pozícióban kezdte a karrierjét. Ez arról árulkodik, hogy a vállalatnál megbecsülik a dolgozókat, és érdemes az adott helyen karriert tervezni. Egyértelműen rossz jel, ha nincs olyan munkavállaló, aki pozitív képet festene le a helyről, de ha olyannal sem találkozunk, aki feljebb jutott a ranglétrán, érdemes elgondolkodni, hogy nem kínálnak-e máshol jobb feltételeket.

Mennyire van jelen a vezetőség a cég életében?

Hacsak nem rögtön egy vezetői állás a cél, szinte semmi esély rá, hogy a vezérigazgató jelen legyen az állásinterjú folyamán, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy a vezetők mennyire és hogyan folynak bele a napi munkába. A legjobb nyilvánvalóan, ha a vezetők rendszeresen kommunikálnak az alkalmazottakkal, ennek hiányában érdemes gyanakodni.

Mi(k) a cég alapértékei?

Általában minden vállalat valamilyen jól csengő szlogennel igyekszik meggyőzni a pályázókat, de érdemes rákérdezni, hogy mit tesz a cég a küldetésük megvalósításáért. Ha ekkor az interjúztatók között zavar támad, és csak elnagyoltan, általánosságokban válaszolnak, az intő jel és nincs szoros kapcsolat a szlogen és a cégnél zajló folyamatok között.