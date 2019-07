Így látják a nagycsaládosok a kormányzati segítséget

Júliustól újabb négy kormányzati program segíti a nagycsaládosok életét. Többek között ezekről is beszélgettünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökével. Kardosné Gyurkó Katalin úgy látja, ilyen átfogó, a családi élethelyzeteket, életciklusokat külön-külön is támogató intézkedéscsomagra a magyar társadalom legalább harminc évet várt.

Hazánkban hány nagycsaládos él? Ebből hányan nevelnek egyedül háromnál több gyermeket? Esetleg ennél többet?

Olyan egyszerűnek tűnik ez a kérdés, mégis nehéz megválaszolni. Mit jelent a nagycsalád? Tudunk számokat arról, hány olyan nagycsalád van, ahol a gyermekek után még jár családi pótlék. Ez körülbelül 130 ezer család, ami közel 440 ezer gyermeket jelent.

Alapszabályunk szerint mindenki nagycsaládos, aki három vagy annál több gyermeket nevel, vagy nevelt fel.

Így lényegesen nagyobb számot kapunk, akár olyanokról is, akik statisztikai szempontból jelenleg már egyedül élnek, hiszen a gyermekeik családot alapítottak, lehet épp nagycsaládot. Ezen kívül, bár ritka, de létezik olyan, hogy három- négy generáció él együtt, én ezt is nagycsaládnak számítom, mert vertikálisan nagycsaládnak számítanak még akkor is, ha egy-egy generációban nem született három gyermek, erről egyáltalán nincs statisztikánk. Arról pedig nagyon nehéz számot adni, hogy valójában hány nagycsalád az, ahol egy szülő neveli a gyermekeket.

Az utóbbi időben sok családbarát kormányzati támogatás történt. Elégedettek?

Igen, nagyon örülünk ezeknek a lehetőségeknek, támogatásoknak, azonban azt gondolom, még mindig nem dőlhetünk hátra. Ahogy a családban, úgy a családpolitikában is akad mindig újabb és újabb teendő, hiszen ahhoz, hogy gyermekek szülessenek, szükség van édesanyákra, édesapákra, és az őket támogató közösségekre is. Ez utóbbi többek között nekünk, civileknek is a feladatunk, hogy ilyen támogató társadalmi közeg alakulhasson ki.

Hány évet várt a NOE a kedvezményekre?

Egy ilyen átfogó, a családi élethelyzeteket, életciklusokat külön-külön is támogató intézkedéscsomagra a magyar társadalom legalább harminc évet várt. A demográfiai, lakhatási, értékrendbeli problémákat már a ’80-as években feltárták a szociológusok, de kormányzati intézkedés, még csak hasonló volumenben sem történt. A NOE is épp most múlt harminc éves, így ez a várakozási idő ránk is vonatkozik, ahogy más civil szervezetekre is.

Van olyan intézkedés, ami a mi várakozásainkat is felülmúlta, ez a babaváró támogatás, és van, amire nagyon sokat vártunk, éppen ezért örülünk neki, ez pedig a gépkocsi támogatás.

De mindez nem elsősorban idő kérdése: egy partnerséghez, amelynek célja a családbarát ország, az együttműködés egyik feltétele a bizalom és az ebből fakadó türelem. A családon belül is idő kell egy-egy cél eléréséhez, s ha látjuk, hogy mindenki erre törekszik tettekkel is, akkor joggal bízhatunk a sikerben.

Mindennek tükrében melyeket tartja a legfajsúlyosabb programnak, melynek van véleménye szerint kiemelt szerepe?

A család az ember számára egy folyamat a párkapcsolattól az otthonteremtésig, a gyermekvállalásig, aztán nagyszülőségig, s ez azt is jelenti, hogy fontos látni, mire számíthat az ember a következő életszakaszban, a munkába állás során.

A legfontosabb éppen az, hogy ezek az intézkedések együttesen jelentek meg, mert így képesek a különféle családi élethelyzetekre reagálni.

Természetesen a csok, azaz a családi ottonteremtési kedvezmény, a Babaváró támogatás és a gépkocsi támogatás nagyobb tömegeket érint.

Vizsgáljuk meg részletesebben a júliustól életbe lépő főbb intézkedéseket. Mit gondol például a lakástámogatási rendszerről?

A csok és falusi csok kapcsán a támogatás anyagi oldalát szokták kiemelni, amely valóban jelentős. Ám ennél is lényegesebb, hogy a csok a legnehezebb időszakban, a családtervezés időszakában nyújt segítséget, így a fiataloknak egymásra is több idejük marad, illetve az otthonteremtés terhét akkor is megkönnyíti számukra ez a lehetőség, ha családjuk nem tudja támogatni őket. A falusi csok legalább ilyen fontos, hiszen segíti a szülőföldön maradást, így azt is, hogy a családok ne szakadjanak földrajzilag szét. Ez abban is segítség, hogy így számíthatnak egymásra a nemzedékek, s bizony abban is, hogy élhető maradjon a vidék.

Mivel az otthonteremtés a felelős családalapítás egyik alapfeltétele, a legalapvetőbb területen nyújt biztos hátteret.

Arról se feledkezzünk meg, hogy 2017-ben a CSOK - igénylők 35 százalékát, míg a felvett összeg 70 százalékát a három és több gyermekesek adták, így jelentős gazdasági szerepet is betöltenek a gyermekeket vállaló családok.

Hogyan látja a Babaváró támogatást?

Mint említettem ez felülmúlta elképzeléseinket. Ez az egyik leginkább gyermekvállalást ösztönző támogatás, hiszen minden megszületendő gyermekkel egyre nagyobb mértékűvé válik a kedvezmény, s a harmadik gyermek után már el is engedik a teljes összeget. Ahogy a neve is mutatja ez a támogatás is a tervezésben segít, ami egy kiszámítható családi életpályát rajzol fel, amelynek kulcsa gyermek.

És az autóvásárlás?

A gépjármű vásárlási kedvezmény már abban a fázisban segíti a családot, amikor megszülettek a gyermekek, s bizony már – a gyermekülések miatt sem – férnek el egy ötszemélyes autóban.

Nekünk, nagycsaládosoknak azért fontos ez a lehetőség, mert számunkra nem egy luxuscikkről van szó, hanem egy olyan eszközről, amivel szállíttani tudunk 3-4-5-6 gyereket.

Gondoljunk csak bele: ha heten vagyunk a családban, akkor egy hétre 49 db joghurtot, kefirt kell vennünk, tejből sem elég egy liter, ahogy ásványvízből sem háromra van szükségünk, hanem két-három kartonra. Ez pedig csak egy igazán nagy csomagtartóba fér bele, s a családi autóknak van ilyen, az átlagos személyautóknak pedig nincs.

Véleménye szerint mi hiányzik még a családtámogatási csomagból? Mire lenne szükségük?

Nehéz bármit is mondani, egy ilyen Európában is egyedülálló támogatás bejelentése után, és nem szeretnék telhetetlennek sem tűnni, de én még látok a rendszerben lehetőségeket, ám ehhez nem csak a Kormányzat támogatására van szükség.

A vetélések száma 16 542 volt 2017-ben, azt gondolom, hogy minden ilyen veszteség a valóban kívánt gyermekek elvesztését jelenti. Fontos lenne a prevenció.

Fiatalon az ember azt gondolja, hogy őt nem érheti semmi baj, ezért szerintem nagyon fontos lenne, hogy a leendő édesanyák, édesapák szűrővizsgálatokon vegyenek részt már fiatal korukban. Érdemes megnézni azt is, hogy milyen korosztályban van még ma is a legtöbb abortusz. Két évvel ezelőtt 90 ezer élve születésre 45 ezer magzati veszteség jutott. Tudunk-e segíteni ezeknek az édesanyáknak, hiszen ez számukra is veszteség, számukra is gyász életük végéig. Fontos látni azt is, hogy a fiatalok halogatják a gyermekvállalást, viszont minél később kezdik el tervezni a gyermekeket annál nagyobb a sikertelenségi ráta, az idő kerekeit pedig nem lehet visszafordítani.

A fiatalok gyermekvállalásának haolgatása, nem lehe, hogy a költségekkel is kapcsolatos? Mekkora kiadást jelent havonta 3-4-5 gyerek egy-egy családnak?

Ezzel kapcsolatban a statisztikai hivatalt idézem. Az adatok szerint 2017-ben az éves kiadás két felnőtt és két gyermek esetében 821.591 Ft/fő volt. De a számok nem mutatnak meg mindent.

Például? Mit nem?

Nem mutatják, hogy a gyermekek tudják használni egymás játékait, ruháit, azt sem, hogy, akik felnőnek, azok tudnak segíteni a családnak, a testvérnek. A gyermeknevelés költségekkel jár, de ha jobban belegondolunk, a gyermek minden értelemben befektetés a jövőbe, hiszen felnőve számíthatunk rá és családjára.

Átlagfizetésből ma könnyebb eltartani 3-4-akár 5 gyereket, mint tíz éve?

Igen, nagyon sokat segít a családi adókedvezmény a nagycsaládosoknak, de látni kell, hogy az átlagfizetés alatt élőknek ez még mindig nehéz.

Megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a nagycsaládosok jövedelmi helyzetét a szélsőségek jellemzik.

Ez olyan mint egy U alakú görbe, a középréteg hiányzik. Ezen sokat segített a családi adókedvezmény, össze sem hasonlítható a korábbi gyermekvállalást büntető időszak a jelenlegivel. A családok lehetőséget kaptak arra, hogy maguk gazdálkodjanak a jövedelmükkel.

A kormányzat a demográfiai helyzet javítását sürgeti. De mit látnak önök a gyakorlatban, ahhoz, hogy megforduljon az arány, évente hány babának kellene születni?

Hinni kell benne, hogy javítható, és ki kell tűzni a célokat, különben nem történne semmi, de ahhoz, hogy ez megforduljon, mindenkire szükség van. Megfigyelhető, hogy a nagycsaládosok száma és a teljes termékenységi arányszám monoton összefüggést mutat: azokon a településeken ahol több nagycsaládos él, ott magasabb a teljes termékenységi arányszám (TTA) és ez fordítva is igaz,

De mi az ön véleménye?

Szerintem ahhoz, hogy elérjük a 2,0 termékenységi arányszámot, a jelenlegi 130.000 nagycsaládos helyett körülbelül 180 ezer nagycsaládra van szükség.

Tehát a társadalmon belül a nagycsaládosok arányának legalább 30 százalékkal kellene növekednie.

Érdemes továbbgondolni mit jelentene ez az átrendeződés akár vidéken, akár kisvárosokban, akár az oktatás, a közlekedés területén...

Családgyarapításnál mindig kényes téma, hogy mikor kezdjen dolgozni a nő. Mi a helyzet a munkába való visszatéréssel?

Elfogadom, hogy változik a világ és jó, ha az édesanya tud választani, van, aki nem is bír otthon maradni, azonban azt gondolom, hogy az első három év olyan gyönyörű, hogy ha egy édesanya meg tudja oldani, akkor érdemes inkább otthon maradnia. Ám ugyanilyen szép időszaknak tartom az általános iskola első osztályánál az első fél évet, amikor próbál betűket kanyarítani a gyermek, amikor próbálja az első szavakat összeolvasni, ha lehetőség lenne ilyenkor is több időt otthon lenni velük, azt gondolom, hogy ez a későbbiekben meghálálná magát.

(Fotók: NOE, pexels.com)