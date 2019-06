PrimeRate sikersztori: Jól nyomják

Régiós szinten is piacvezető a digitális nyomtatásban Tomcsányi Péter cége, amely indulását a sakknak köszönheti.

A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások feladták. Ez a William Feather amerikai írótól származó, három méter széles idézet díszíti a PrimeRate IV. kerületi székházában a tárgyaló felé vezető folyosó falát, utalva arra, miben rejlik Magyarország egyik vezető nyomdaipari szolgáltatójának a sikere. A 20 éves vállalkozás ma már 270 munkatársat foglalkoztat saját budapesti, és a zöldmezős beruházásban épült, 2017-ben átadott gödöllői, illetve a bérelt jászfényszarui telephelyén.

A nyomtatásból származó bevételének 40 százaléka 100- 150 külföldi, elsősorban osztrák, német és svájci vevőtől származik – amire Tomcsányi Péter alapító-tulajdonos különösen büszke, mivel keveseknek sikerül közvetlen kapcsolatot kiépíteni a külhoni vevőkkel.

A fő szolgáltatási portfóliót marketinganyagok, kis szériás, magas minőséget követelő könyvek és kiadványok, változó adatos küldemények – például számlalevelek –, valamint használati útmutatók nyomtatása alkotja. A top 200 magyarországi vállalat kétharmad része a 400-500 tagot számláló vevőkörnek. A hangsúlyt a nagy hozzáadott értékű szolgáltatásokra helyezik. Egy nagy elektronikai gyártónál például a használati útmutatók és garanciajegyek nyomtatása mellett az elektronikai kiegészítőket nejlontasakokba csomagolják, s napi négyszer-hatszor szállítják be, ami komoly beszerzési, raktározási és termelésirányítási feladat. A digitális nyomtatásban a PrimeRate Magyarországon és a szűkebb régióban is piacvezető, három éve pedig az íves ofszettechnológiában is elindult, azóta folyamatosan fejlesztve.

Fotó: Kőhalmi Péter

Az alapító egyébként a sakknak köszönhetően került az ágazatba. Tizenhét évesen már korosztályos magyar bajnok volt, de mivel későn kezdte, be kellett látnia, hogy igazán kiemelkedő karriert valószínűleg nem tud elérni. Pályafutása lezárásaként nemzetközi versenyek szervezésébe kezdett, amihez kellett a céges háttér, így 1994-ben megalapította a PrimeRate Bt.-t. Másrészt belefogott egy sakk-könyv írásába, amely 97-re készült el. Miután a kiadók lerázták, saját összekapart pár százezer forintjával maga kezdett nyomdáknál házalni. Talált is egyet, ahol harmadával alacsonyabb árat adtak. Miután könyve elkészült, munkákat közvetített számukra. Egy idő után egyre több vevő akart kis szériákat is nyomtatni, amire nem volt lehetőség. Félve a nagy ügyfelek elvesztésétől, a közvetítéssel megkeresett tőkéből Tomcsányi Péter megvásárolta első digitális nyomdagépét, hogy a változó igényeket saját maga tudja kiszolgálni. A PrimeRate Kft. tradicionális nyomdai vállalatból ma már egyre inkább kommunikációs partnerré fejlődik.

A vevőt manapság kevésbé a szórólap ára foglalkoztatja, helyette azt kérdezi: „Van egy konferenciám, hogy tudnám megtölteni?”

Vagy: „Van egy üzenetem egy célcsoportnak, hogyan tudnám hatékonyan eljuttatni?” A cégnél már külön részleg foglalkozik ezen igények kiszolgálásával, és új területként a hibrid kommunikációra fókuszálnak, amely a nyomtatott és online megoldások ötvözését jelenti. Az organikus növekedés mellett a PrimeRate az akvizícióktól sem zárkózik el. Ha egy-egy lehetőségben szinergiát látnak, nem haboznak belevágni a felvásárlásba. Egyik versenytársukat 2003-ban vették meg, és azóta is több kisebb-nagyobb tranzakciót, vevőportfólió-akvizíciót hajtottak végre, a legutóbbit éppen 2017-ben. A nyomdaiparban a vevői igények gyors átalakulása mellett a technológia turbulens változásaira is időben tudni kell reagálni. A vállalatnál ezt a hat-hét fős felső és 15-20 fős középvezetés garantálja.

Tomcsányi Péter finanszírozási politikája konzervatív. Soha nem fogott úgy beruházásba, hogy az veszélyeztesse a cég stabilitását.

Bankhitelt csak a két székház építéséhez vett fel 2005-ben és 2017-ben. Az előre nem látható piaci események miatt mindig arra törekszik, hogy legyen másfél-két évre elegendő tartalék. Ami a jövőt illeti, 21 éves lánya egyre inkább érdeklődik a vállalkozás működése iránt. Talán 7-10 év múlva, ha világot látott, átveszi az akkor már valószínűleg 10 milliárd körüli forgalmú cég vezetését, a másfél évvel fiatalabb öccsével együtt.

PrimeRate sikersztori számokban

Árbevétel (milliárd Ft)

2013 – 2,66

2014 – 2,51

2015 – 4,04

2016 – 5,33

2017 – 6,85

EBITDA (milliárd Ft)

2013 – 413,64

2014 – 254,00

2015 – 657,04

2016 – 867,89

2017 – 1.195,67

Prime Rate a Budapesti Értéktőzsde: BÉT50 - Ötven hazai sikervállalat kiadványában is szerepelt (2016)