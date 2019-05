Ezek az idei év legjobban teljesítő amerikai részvényei - még érdemes beszállni?

Szépen hasít az idén a Dow Jones, a vezető amerikai részvénytársaságok indexe. Ám az átlag egészen eltérő teljesítményeket takar. Ráadásul a legjobb és a legrosszabb cég is a gépiparból került ki. Mit vegyünk? Az év elejétől, november közepéig 18 százalékot emelkedett a Dow Jones, a New York-i Értéktőzsde legfontosabb tőzsdeindexe. Az indexben csipa gigantikus méretű cég jelenik meg, a papírok azonban nagyon különböző évet tudnak maguk mögött. Ezúttal a legjobban teljesítő hármast, vagyis a repülőgépeket gyártó Boeinget (idén 70 százalékos drágulás), a technológiai Apple-t (46 százalékos áremelkedés) és a nehézgépgyártó Caterpillart (45 százalékos drágulását vizsgáljuk meg.

A jók és a rosszak

Most a jókra koncentrálunk, de érdekességként megemlíthető, hogy amennyiben a legrosszabbul teljesítő részvényeket megnéznénk, szinte teljesen azonos iparágakat látnánk, vagyis gépipart, informatikát, távközlést,

Ezek után legyen okos az ember, hiszen, ha a legjobbak és a legrosszabbak között szinte teljesen egyező a szektorlefedettség, akkor alighanem csak az egyedi történetekben kereshetjük a siker magyarázatát. Látni fogjuk, Kína mindegyik cég sikerében hangúlyos elem, viszont az eltérő, hogy az elemzők a háromból már csak kettőt javasolnak vételre és a harmadiknál sokkal inkább a trendforduló esélyeire figyelmeztetnek.

Boeing: Szó szerint szárnyalás

A világ legnagyobb repülőgépgyártója, a Boeing nagyon hasít. Nem csak a megrendelésállománya veri folyamatosan a nagy európai vetélytárs, Airbust, de innovációban is előtte halad.

Nemrég megvette az Aurora nevű innovatív céget, amely egy NASA-megrendelés alapján már-már az elektromos repülőgépen dolgozik. Ez így persze túlzás, de állítólag a projekt végén 50 százalékkal csökkenthető a repülés fő költségének, az üzemanyagnak a felhasználása.

A 150 ezer főt foglalkoztató cég forgalma majdnem akkora mint a magyar GDP, közelít a 100 milliárd dollárhoz. Több nehéz év után immár a nyereségesség is megjavult, immár 5 százalékos forgalomarányos tiszta profitot termel a cég.

Legutóbbi nagy sikere Kínához kapcsolódik, amikor november elején Donald Trump elnök Pekingben tárgyalt, a látogatás alkalmából jelentették be, hogy Kína 300 Boeing-gépet vesz. Ekkora repülőgép-üzletet nagyon ritkán hoznak tető alá, a magyarázat a speciális kínai cégszerkezetben rejlik, hiszen a különböző légitársaságokat egy nagy beszállítói holding látja el gépekkel, és ez a cég tudott egyszerre ennyi gépet megvenni. Vélhetően Kínának is kedvező megoldás született, hiszen alighanem jó mennyiségi kedvezményt kapott a vevő. Mivel a nagy bejelentés a jövőt is pozitívan befolyásolja, a Boeing még mindig vételre javasolt.

Apple: Döbbenetes termelékenység

A vezető technológiai szállító, az Apple kétségkívül a legek társasága. Termékeit már-már hisztérikusan várják a világ valamennyi földrészén, számítógépekben, okostelefonokban, okosórában is gigantikus értékesítési adatokat jelentenek be, és még azokon a piacokon is erősek, mint például kína, ahol sokkal alacsonyabb áron vannak lokális versenytársai.

Az Apple-ről szintén egész évben jelennek meg a jobbnál jobb hírek. Nemrég Warren Buffett az „omahai bölcs”, a világ talán legjobban követett befektetője is jelezte, hogy az idei áremelkedés ellenére tovább növeli az Apple-kitettségét.

Ha már a Boeingnél leírtuk, hogy micsoda hatalmas gazdasági teljesítményt ér el a cég, az Apple kevesebb emberrel termel kétszer akkora forgalmat. Az Apple munkavállalói termelik a legnagyobb egy főre jutó értéket, a pontos számok szerint a 123 ezer munkavállaló 223 milliárd dollár forgalmat állít elő, vagyis fejenként mintegy félmillió dollár a termelés. Hiába a hatalmas drágulás, az Apple-be talán még most sem késő beszállni.

Caterpillar: Jön a trendforduló?

Az előző két cég a világ legnagyobb forgalmú vállalatai közé tartozik, az Apple még a vezető tízesben is benne van. A nehézgépipari Caterpillar egy kicsit kisebb, 95 ezer emberével, illetve 38 milliárd dolláros forgalmával még éppen benne van a világ legnagyobb 200 cégében. Sok mindenről ismert, hiszen bár alapvetően nehézgépipari cég, bivalyerős munkagépeket és azok alkatrészeit gyártja, de vannak pénzügyi szolgáltatásai, biztosításai, illetve itthon is „menő” ruházati termékei.

A Caterpillarral azért már óvatosabbak a befektetők, a pozitív gépipari ciklusban nagyon sokat segített a cégnek, hogy Kínában bizonyos nyersanyagágazatokban – a legújabb kori áremelkedések mentén - szinte korlátlan kereslet volt a gépekre, de az alapvetően észak-amerikai fókuszú cég megtorpanhat.

Összességében, ha az idei év legjobb teljesítményeit nyújtó cégek jövőjét nézzük, akkor a következő ajánlások tekinthetők konszenzusosnak: