Hihetetlen emelkedés, majd esés után izgalmas hét vár ránk a tőzsdéken

Mi történik majd vajon a tőzsdéken a nagy zuhanások után? Az átlagember ilyenkor elad és örül, ha csak keveset vesztett. De mit csinálnak a tőzsdeguruk?

Vételi pánik

A hosszú távú emelkedő trend az amerikai tőzsdéken épp 9 éve, a válság lecsengése óta tart, így szokatlanul hosszúra nyúlt már eddig is. Nem is lett volna különösebb gond, ha a folyamat a tavalyi év folyamán nem gyorsul be, majd idén januárban nem torkollik egy úgynevezett vételi pánikba, amikor mindenki, aki úgy érzi, hogy eddig lemaradt, mintegy újévi fogadalom gyanánt részvényalapokba helyezi pénzét, vagy közvetlenül részvényt vesz.

Ez meg is látszott az adatokból is: több tízmilliárd dollár áramlott be az alapokba januárban, amit azok azonnal el is költöttek, hisz ilyenkor ezt kell tenniük: a befektetők azért adják nekik a pénzt, hogy részvényeket vegyenek belőle. Nem mérlegelhetnek, hogy ésszerű az árak után szaladni, vagy inkább jobb kivárni egy kis visszaesést, hanem el kell költeni a bezúduló, szokatlanul nagymennyiségű pénzt. Ennek hatására láthattunk olyan irreális ütemű emelkedést, melynek során extrém mértékben túlvetté váltak az amerikai részvényindexek. Szinte törvényszerű volt, hogy jönni kell egy gyors visszaesésnek.

Várakozás szerint

Ez meg is érkezett, a 2875 ponton tetőző S&P 500 index le is esett 2560 pontig, ami bő 11 százalék. Ez ugyan sok, de ha meggondoljuk, hogy csak januárban 7 százalék volt az emelkedés, hogy az index ezzel együtt is csak az októberi-novemberi szintekre esett vissza, akkor látható, hogy egyáltalán nem vészes, ami történt, sőt teljesen időszerű volt. Az emberi természet persze olyan, hogy ha egy kiadós esést lát a tőzsdén, akkor rögtön megijed, sőt, még az amerikai elnök is megszólal az ügyben, ha viszont abnormális mértékű emelkedés zajlik, azt egy vállrándítással elintézi.

Egy másik mérőszám szerint sincs még baj: az index pénteken megérintette a 200 napos mozgóátlagot, ami az előző 200 tőzsdenap számtani átlaga, majd feljebb zárt. Márpedig amíg fölötte van, különösen, ha az említett átlag maga is emelkedőben van, addig az emelkedő trend még a legkisebb mértékben sem sérül.

Hogyan tovább?

Az eddigiek alapján azt mondhatjuk, hogy ami történt, az törvényszerű korrekció volt, természetesen a kérdés az, hogy ezután megnyugszanak-e a piacok, vagy jön a folytatás lefelé. Az előző 15 hónapos emelkedés együttesen olyan sok volt, hogy nem lenne példa nélkül álló egy akkora zuhanás, mint 1987 őszén, ami egyébként akkor roppant ijesztő volt, viszont csak az abban az évben lezajlott emelkedést törölte le, és pár hónap múlva folytatódott az emelkedő trend.

Ami a hazai tőzsdét illeti, egész jól állta a vihart. A BUX 41 600-ról 38 100 pontig csökkent, ami ha 8,4 százalék, ami kevesebb, mint az amerikai esés. Érdekesség, hogy az OTP, amely egyébként az index súlyának közel 40 százalékát képviseli, januárban megdöntötte korábbi csúcsát 11 ezer forinton és tartósan fölé került, ugyanakkor sikerült is fölötte maradni a vérzivataros héten. Ha továbbra is megtartja a szint, a hazai börze megúszhatja a nagyobb esést.