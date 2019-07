Sikersztori: Játszótér, mint modern fórum

A közeljövőben ünnepli alapításának huszonötödik évfordulóját a máig családi tulajdonban lévő, elsősorban közparkok, közterek és játszóterek tervezésével foglalkozó S-TÉR Kft. A Debrecenben alapított társaság ma már országszerte számos jelentős nagyberuházás tervezésében és kivitelezésében vállal szerepet, melyhez szolgáltatója, a T-Systems is komoly támogatást nyújt.

A rendszerváltást követő évek frissen kialakuló piacgazdasága nem csak a szabad vállalkozás lehetőségét hozta el, de a magánberuházások fellendülésével a rendezett környezet iránt is egyre nagyobb igényt teremtett. Bár a szocializmus idején jellemző, nagy állami építkezések megtorpantak, az önkormányzatok jelentős erőfeszítéseket tettek elhanyagolt köztereik rendezésére, felújítására.

Az S-TÉR ebben az időben alapított elődje az első magyar tájépítészeti cégek egyikeként indult, és rögtön sikerült kihasználnia a gazdasági átalakulás hatására kialakuló piaci rést.

„Elindultak a nagy városi főtér-felújítási beruházások, melyek közül az egyik első épp Debrecen volt, majd jött Pécs, Győr, Szeged, Miskolc – és ekkoriban kezdődött a budapesti Belváros sétálóutca-programja is. Országszerte egyre több közpark és köztér született, s mi ezt a szelet jó szerencsével fogtuk be a vitorlánkba”

– emlékszik vissza a családi cég vezetését édesapjától 1999-ben átvállaló Sándor Tamás. Az ezredfordulót követően az S-TÉR szakági tervezőként vett részt a budapesti Gödör, majd a mellette található Erzsébet tér fejlesztésében, mely komoly lökést adott a társaságnak. A modernizációra vonatkozó igény nem csak a terek, parkok egyszerű felújítását vonta maga után, de sok esetben az épített környezet funkciója is átalakult, illetve kibővült. „Ez a tendencia napjainkig egyre erősödik.

Egy korszerű köztér – a Gödörhöz hasonlóan – ma már egyszerre használható belvárosi parkként, pihenő-sétáló övezetként, rendezvényhelyszínként és szórakozóhelyként.

A multifunkciós kialakítás feltételeit a tervezőasztalon kell megteremteni, hiszen a köztér infrastruktúrájának és fizikai megvalósításának is meg kell felelnie ezeknek az elvárásoknak” – magyarázza a cégvezető.

Hasonló igényeket támasztanak a tervezőkkel szemben a modern tömegközlekedési központok, melyek kialakítása a közeljövőre vonatkozó fejlesztési tervek szerint több nagyvárosban fontos célkitűzés lesz. A Modern Városok Program keretében, részben az S-TÉR környezetrendezési tervei alapján jön létre például Debrecenben a villamos, vasút és távolsági buszpályaudvarokat egybeolvasztó intermodális központ –de több más hasonló beruházás is előkészítés alatt áll.

A táj- és kertépítészet mellett az S-TÉR játszóterek és sportparkok tervezésével és kivitelezésével érte el eddigi legnagyobb sikereit; tavaly adták át például a felújított Gellért-hegyi csúszdaparkot, melynek teljes generál kivitelezését a társaság végezte.

Az emblematikus játszótér a korszerűsítés után is megtartotta eredeti, 1967-ben kialakított karakterét, de minden játszóeszköz és a burkolatok is teljesen megújultak. Komoly szakmai elismerést aratott az S-TÉR a Parlament mellett található Olimpia Park és a fenntartható energiát hasznosító margitszigeti öko-játszótér megvalósításával, melyek egyik legfőbb erénye, hogy nemcsak a gyerekek, de szüleik számára is kellemes élményt nyújtanak.

„Ilyen tereket építeni az egyik leghálásabb feladat, hiszen a modern életmód átalakulása miatt ma már szinte csak ezek a helyek látják el a klasszikus fórum szerepét”

– mondja Sándor Tamás.

A cégvezető szerint a digitális technológia használata napjainkban megváltoztatta a társas érintkezés kereteit, és ez nemcsak a magánéletben vagy a munkában, de a közösségi terek használatában is tetten érhető.

Mivel a játszótereken legalább annyi a szülő, mint a gyerek, itt jellemzően ismerkednek, beszélgetnek is egymással az emberek – s a tér kialakításának ezt a közösségi élményt kell erősítenie.

Sándor Tamás ugyanakkor kiemeli: bár a városi parkokat a személyes találkozások helyszínének tartja, az okos eszközök és szolgáltatások az élet számos területén, így például az S-TÉR munkája kapcsán is megkerülhetetlenek.

A tervezőcég mindennapi tevékenységében rendszeresen használja a mobileszközökről távolról is elérhető belső hálózatát – melynek köszönhetően a munkatársak az ország különböző pontjain is szinte valós időben tudnak együttműködni egymással. Az S-TÉR számára a T-Systems nyújt átfogó informatikai szolgáltatást.