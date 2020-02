Önvezető autók - a Google csak a sor végén kullog

Ha az önvezető autók kifejlesztésének versenyéről van szó, a Google és a többi amerikai technológiai óriás meglehetősen jó sajtót kap. Az ember azt hihetné, hogy a jövő gépjárműveiben még a kárpitot is a Google gyártja. Hiba lenne azonban alulbecsülni a hagyományos autógyárakat, s főleg a hagyományos alkatrész beszállítókat. A kölni gazdaságkutató intézet https://www.iwkoeln.de/en/ 5839 szabadalmat vizsgált át az elmúlt hét évből. Azt találták, hogy legtöbbet a hagyományos, nagy német autógyárak és beszállítóik nyújtották be. A Google csak a sor végén kullog. A listát meglepően nagy előnnyel a német Bosch vezeti, amely az egyik legnagyobb autóipari beszállító. Évek óta nagy erőket koncentrálnak az önvezető autókkal kapcsolatos fejlesztésekre. Például ők fejlesztették ki a Google önvezető autó prototípusának kormányművét, valamint a Tesla fékező rendszereit is. Önvezető szabadalmak (Globális szabadalmak száma az önvezető autókhoz kapcsolódóan, 2010-2017.) Bosch 958 Audi 516 Continental 439 Ford 402 GM 380 BMW 370 Toyota 362 Volkswagen 343 Daimler 339 Google 338 Forrás: Cologne Institute for Economic Research