Így töltődnek fel a szupergazdag, kiégett cégvezetők

Síelés a Déli-sarkon, vadászat egy afrikai törzzsel– ilyen és ehhez hasonló extrém kalandok színesítik a kiégett szupergazdag cégvezetők több hónapig vagy akár egy évig is tartó, több millió dollárba kerülő alkotói szabadságát.

Egyre nagyobb divat a nyugat-európai, amerikai vállalati kultúrában, hogy cégvezetők sok évnyi folyamatos munka után úgynevezett sabbaticalra, vagyis több hónapos, akár egyéves, fizetett vagy fizetés nélküli alkotói szabadságra mennek.

A kiégés elől menekülő menedzserek ez alatt az időszak alatt gyakran extrém programokon vesznek részt, vagy új dolgokat tanulnak meg, illetve arra is van példa, hogy a sabbaticalt arra használják fel, hogy végre huzamosabb ideig együtt tudjanak lenni családjukkal, gyermekeikkel akár egy világ körüli utazáson.

„Jelentősen megugrott a sabbaticalra menő ügyfeleink száma. Nagyrészt 35 és 50 év körüli cégvezetőkről van szó” – mondta Jack Ezon, a New York-i, pénzügyi szakembereket vagy hollywoodi mogulokat az ügyfelei között tudó Ovation Travel elnöke a Condé Nast Taveler magazinnak.

A kiégett menedzserek vagy cégüket értékesítő, és így egy kisebb szünetet maguknak engedélyező üzletemberek sokszor extrém kalandokban töltődnek fel, amelyek a Déli-sarkon való kéthetes síexpedíciótól a hegyekben rejtőző, ritkán látható hópárducok természetes élőhelyeiken való megfigyeléséig terjed. Nick Newbury, a londoni székhelyű Original Travel társalapítója arról számolt be a Condé Nast Traveler-nek, hogy például

egy 40 éves üzletember számára – aki éppen akkor adta el sok millió dolláros technológiai cégét, és kicsit ki akarta szellőztetni a fejét, mielőtt belevágott volna egy újabb vállalkozásba – olyan programot állítottak össze, amely révén a szupergazdag vállalkozó 66 országba jutott el egy magán repülőgépen.

Az utazásai során többek között a Kalahári sivatagban megtanult a helyi törzzsel nyíllal vadászni, illetve saját dokumentumfilmet készített a dél-afrikai partoknál a híres szardíniavonulásról, ahol cápák hada áll készenlétben lecsapni a zsákmányra. Az utazások költségéről Nick Newbury annyit árult el, hogy az „hétszámjegyű” volt. Természetesen dollárban.

Az ilyen cégvezetői sabbaticalok olyannyira elterjedtekké váltak, hogy az Original Travel egy új részleget hozott létre a cégen belül, amelynek feladata kifejezetten az ulragazdag cégvezetői ügyfelek alkotói szabadságának megszervezése.

A cég másik társalapítója, Tom Barber azt mondta a Guardiannek, hogy az elmúlt hat évben 80 sabbaticalt szerveztek meg, amelyek mindegyike legalább egy hónapig tartott. Tavaly pedig jelentősen megugrott az ilyen irányú megkereséseik száma. A feleségükkel, gyermekeikkel több hónapos világkörüli utakra menő cégvezetők útjai is több millió dollárba kerülnek. Ilyenkor a szervező iroda arról is gondoskodik, hogy a gyermekek tanárt is kapjanak maguk mellé, nehogy lemaradjanak az iskolában.