Aranyláz: ezek a jegybankok kapcsoltak a leghamarabb

Fontos változás jön az arany jegybanki elszámolásában. Rekordmennyiségű aranyat vettek és vittek haza New Yorkból és Londonból a központi bankok.

Tavaly rekordmennyiségű, összesen 640 tonna aranyat vásároltak a jegybankok világszerte, ilyen aranylázra az aranystandard felmondása óta nem volt példa.

A központi bankok ráadásul kétszer annyi aranyt vettek mint 2017-ben: a vásárolt és külföldről hazahozott arany mennyisége mérföldkőnek számít.

Az aranyvásárlás egyik oka, hogy a bázeli Nemzetközi Elszámolások Bankja (BIS), vagyis a jegybankok jegybankja március 29-től gyakorlatilag készpénzként (Cash Equivalent) kezeli az aranyat a tartalékok értékének kiszámolásakor. Az arany új értékelése a Bázel 3 új előírásai szerint a kereskedelmi bankok esetében is érvényes lesz, és ez a dátum nem biztos, hogy csak véletlenül esik egybe a Brexit eredetileg kitűzött időpontjával.

Az arany ezzel a döntéssel újra a régi szerepét töltheti be, és a 60 évig érvényben lévő aranystandard bizonyos értelemben visszatérhet – írja az ilSole24ore gazdasági lap, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a változással kapcsolatos „lehetőséggel” már több jegybank is élt.

A „legóvatosabb és legelőrelátóbb” - vagy a legjobban informált – bankok közé tartozik Németország, Hollandia, Ausztria, Franciaország, Svájc, Belgium, Lengyelország, Románia és Magyarország is – írja a lap.

Ezek az országok az utóbbi időben hazaszállították a Londonban, illetve New Yorkban tartott aranykészleteiket vagy annak egy részét.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank tavaly októberben döntött az aranytartalékok megtízszerezéséről (3,1 tonnáról 31 tonnára), és a Londonban lévő készletek hazahozataláról.

Az utóbbi években – az aranyvásárlással párhuzamosan -

közel hétezer tonna aranyat vittek haza a központi bankok a Federeal Reserve-től New Yorkból, 400 tonnát pedig a Bank of England-től, mert az aranyat fizikai formában is hazai földön látták szívesebben

Németország esetében igen nehéznek bizonyult a New Yorkban őrzött 130 tonna aranykészlet hazahozatala, amelyre több mint egy éves tárgyalás után kerülhetett sor, miután Berlin már diplomáciai válsággal fenyegetett.

A jegybankok készleteiben egyébként a világon a történelem során eddig kitermelt 33 ezer tonna arany 20 százaléka található, melynek értéke jelenleg mintegy 1400 milliárd dollárnak felel meg.

A legtöbb aranytartalékkal – több mint 8 ezer tonnával - továbbra is az Egyesült Államok rendelkezik, melyet Németország, a Nemzetközi Valutaalap, Olaszország és Franciaország követ,

az utóbbi években pedig Kína, India, Oroszország és Törökország tartozott a legnagyobb aranyvásárlók közé

Kína és India megduplázta aranykészleteit az elmúlt öt évben, Moszkva pedig a krími háború utáni szankciókra válaszul az összes amerikai államkötvényét aranyra cserélte.

A BIS aranyat felértékelő döntése a Fed, az Európai Központi Bank, a német, brit és francia jegybankok vezetőinek - vagyis a G7 államok közül az öt legnagyobb gazdaságának – egyetértésével történt, és így kerültek be a 2016-ban kidolgozott Bázel 3 előírásai közé.