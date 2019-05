Májusban javult a forgalom, de csökkentek az árfolyamok a BÉT-en

Májusban a Budapesti Értéktőzsde indexe 7,7 százalékkal esett. A legnagyobb forgalmú papírok közül ezúttal az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is gyengébben muzsikált, a Richter Gedeon viszont emelkedett. A májusi kereskedés a BÉT azonnali részvénypiacán 282,7 milliárd forintot tett ki, a hónap utolsó napja egymaga 37 milliárd forintos forgalmat hozott, a napi átlagforgalom pedig 13,5 milliárd forintra nőtt a megelőző hónap 9,4 milliárdos forgalmához képest. A napi forgalom, a bázisidőszaknak tekinthető 2017 májushoz (napi 11,6 milliárd forintos forgalom) is jelentős javulást jelentett. Bár a brókerrangsorban a Concorde-Wood-Erste sorrend változatlan maradt, de azért a stabil második ebben a hónapban megszorongatta a listavezetőt. Szerencsére rég volt ilyen, de 2018 májusában a Budapesti Értéktőzsde teljesítménye valamelyest elmaradt a nemzetközi piacokétól. Hiszen a legtöbb fejlett tőzsde 1-2 százalékos visszaeséssel megúszta, vagy akár kisebb mértékben növekedett is, a BUX viszont most 35357 ponton zárt, ami a 3 8296 pontos hónapkezdethez képest 7,7 százalékos mínuszt jelentett. Az egész globális tőkepiacon bizonytalanságot keltettek a közel-keleti fegyveres konfliktus hírei. Hol optimizmust, hol borúlátást lehetett tapasztalni a várható, vagy éppen kevésbé várható Donald Trump – Kim Dzsongun csúcstalálkozó hírei kapcsán. A piac végül egyre inkább belefásult a naponta változó előjelű bejelentésekbe. Az euroszkeptikus olasz erők kormányra kerülése viszont valós riadalmat okozott az európai piacokon, nem véletlen, hogy májusban az olasz volt az egyik leggyengébben teljesítő fejlett európai tőzsde. Mindezek azonban általános hangulati elemek voltak, a gyengébb magyar teljesítményt így inkább a forint gyengülése, illetve a török devizapiacról érkező aggasztó hírek indokolhatták. A vészesen gyengülő török lírához és a támadhatóvá vált török kötvénypiachoz ugyan a magyar piacnak nincsen túl sok köze, mert szerencsére a magyar deviza- és kötvénypiac egyáltalán nem sérülékeny, de azért a szokott fejlődő piaci mechanizmus érvényesült. Eszerint, ha egy fejlődő piacnak problémája van, akkor a befektetők minden más hasonló piacot is büntetnek. Miközben a tőzsdén jegyzett cégek már áprilisban megtartották éves közgyűléseiket, a Budapesti Értéktőzsde esetében a legfontosabb társasági eseményt májusban rendezték. A tulajdonosok növekvő eredménynek, magas tőzsdei forgalomnak, javuló árfolyamoknak örülhettek és megismerhették a tőzsdei stratégia múltbeli eredményeit és jövőbeli terveit. Ami pedig a májusi számokat illeti, a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában ebben a hónapban viszonylag széttartottak a teljesítmények. Az első negyedéves gyorsjelentések különbözősége is indokolhatta ezt, de a Richter Gedeon esetében azok az izgalmas hírek is, amelyek évekre meghatározhatják a gyógyszergyár egyik kiemelkedően fontos termékének a jövedelmezőségét. A vezető papírok közül az OTP 13,7, míg a MOL 14,1 százalékkal esett. Hozzájuk képest a Magyar Telekom 7,8 százalékos lemorzsolódása már jobb eredmény, hát még a Richter Gedeon 1,8 százalékos emelkedése. A közepes, illetve kicsi papírok között is jellemző volt a 10-13 százalékos korrekció, ilyet szenvedett el például az Appeninn, az FHB, a Waberer’s vagy éppen az Altera is. Azért akadtak intenzív drágulások is, így a legkisebbek közül az EHEP is szárnyalt. Az OTP részvényeire 161,5 milliárd forint értékben született adásvétel, ez nagyon kiemelkedett a mezőnyből, őt követte a MOL (51,4 milliárd forint) és a Richter Gedeon (44,6 milliárd forint), mögöttük pedig az Opus (7,2 milliárd forint) és a Magyar Telekom (7,1 milliárd forint) szinte holtversenyben végzett. Az összesített forgalomra nem lehetett panasz, hiszen a májusi 282,7 milliárd forint jelentősen túlszárnyalta az előző havi 178,6 milliárd forintos kereskedési értéket, így a 2017. májusi (255,7 milliárd forint) forgalmat is meghaladta. Örömteli adat volt a napi átlagos forgalom emelkedése is, különösen a hónap utolsó kereskedési napja volt kiemelkedő, ekkor egyetlen kereskedési napon 37 milliárdot tett ki a kereskedési érték. A májusi átlagos 13,5 milliárd forintos forgalom nem csak az előző havi 9,4 milliárd forintos értéknél, de a tavaly májusi 11,6 milliárd forintosnál is bőven nagyobb lett. Az azonnali részvénypiac duplikált forgalma 565,5 milliárd forintot ért el (áprilisban: 357,1 milliárd forint). A befektetési szolgáltatók versenyében valószínűleg a legtöbb fogadás-szervező már sem tétre, sem helyre, sem befutóra nem fizetne, hiszen, mint hosszú hónapok óta mindig, ezúttal is a Concorde Értékpapír (166,5 milliárd forint), a Wood & Company (161,6 milliárd forint) és az Erste (84,1 milliárd forint) kötötte a legtöbb üzletet.