MIKET VÁSÁROLUNK SZEMÉLYI KÖLCSÖNBŐL?

Januárban 80 százalékkal nőtt az újonnan igényelt személyi kölcsönök összege. A személyi kölcsönök növekedését segíti, hogy a háztartások egyre többet vásárolnak drágább termékeket, nagyobb értékű háztartási gépeket, autót, de a lakásfelújítás is népszerű megoldás. Egy 1,5 millió forintos személyi kölcsön pedig akár havi 30 ezer forintból is törleszthető 5 éven keresztül, de ennél jóval drágábbak is vannak, ezért érdemes alaposan körülnézni.

Közel 30 százalékkal több, összesen közel 19 ezer új autó kelt el Magyarországon, a nagy háztartási gépeket is magában foglaló nem élelmiszereknél 11,6 százalékkal nőtt a forgalom. Az újonnan kihelyezett személyi kölcsönök összege pedig 27,2 milliárd forintra rúgott, ami 80 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi összeget.

Néhány beszédes adat idén januárból, amelyek a lakossági fogyasztás felfutását mutatják - derül ki a BankRáció.hu legfrissebb összeállításából, amely szerint a lakossági fogyasztás és a boltok forgalmának növekedésében szerepet játszik, hogy a korábbi években megszokottnál jóval alacsonyabb kamatozással vehetőek igénybe a személyi kölcsönök. A személyi kölcsönökkel lehet ugyanis a legegyszerűbben finanszírozni egy-egy nagyobb beruházást.

“Tapasztalataink és a bankoktól érkező visszajelzések szerint elsősorban autóvásárlásra, lakásfelújításra és komolyabb értékű háztartási gépekre fordítják a háztartások a személyi kölcsönöket. Szintén gyakran vesznek kölcsönt a hitelkiváltás céljából, és a lakásvásárlás után fizetendő illetéket is sokan ebből fizetik.”

- mondta Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője. A személyi kölcsönök ma már nagyon egyszerűen igényelhetőek, akár online csatornákon keresztül is és 1-2 nap alatt vagy akár még hamarabb megtörténik a folyósítás. Hozzátette: a bankok is szeretik a személyi kölcsönöket, mert a lakáshitelekhez képest kisebb a tőkeigény, ráadásul jóval kisebb a velük járó adminisztráció. A személyi kölcsönök iránti jelentős kereslet a háztartások jövedelmének emelkedésével is magyarázható, így sok háztartás pótolni tudta a korábbi években elhalasztott beruházásait, mindezt a korábbi években megszokottnál alacsonyabb kamatok mellett.

A BankRáció.hu adatai szerint idén március elején egy 5 éves futamidejű, végig fix törlesztőrészletű személyi kölcsönök közül a legolcsóbbak havi 30 ezer forint alatti összegből is finanszírozhatóak, míg a drágább konstrukcióknál akár 40 ezer forint fölé mehet a havi kiadás. Trencsán Erika szerint a jelentős különbségek miatt érdemes alaposan körülnézni a személyikölcsön-igénylés előtt. Azért is, mert a bankok különböző feltételek vállalása mellett extra kedvezményeket is adhatnak.