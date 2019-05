Napi 80 millió forintot keres a legjobban fizetett vezérigazgató

Bár sok amerikai cégvezető javadalmazásában nem is feltétlenül a fizetés, hanem a bónusz, vagy a részvényopció a leglényegesebb elem, így is vannak, akik akár 25-50 millió forintot is keresnek. Félreértés ne essék, nem évente, naponta!

Az Egyesült Államokban szinte egyáltalán nem titok, vagy legalábbis a tőzsdén jegyzett nyilvános vállalatoknál nem az, hogy melyik cégvezető (CEO), mennyit keres. A jól-fizetett top-managerek inkább büszkék arra, hogy ennyit érnek a piacon, mint szégyellnék a sokszor gigantikus fizetéseket.

Miben érdekeltek?

Ám az már egészen különböző lehet, hogy ki milyen formában veszik fel a jövedelmét. A Paywizard.org oldal összeállítása alapján vannak olyan cégvezetők, mint például a Google-t irányító Larry Page és Sergey Brin, akik évi 1 dolláros jelképes fizetésért dolgoznak, de természetesen részvényesként nagyon is érdekeltek a társaság jó teljesítményében. Szintén inkább jelképesnek tekinthető az az évi százezer dolláros fizetés, amit Warren Buffett, a Berkshire Hathaway alapító-vezetője vesz fel. Hiszen az átszámítva havi 2 millió forintos fizetés ugyan itthon nem hangzik „elviselhetetlennek”, de a világ legfontosabb befektetőjének aligha méri megfelelően a munkaerőpiaci értékét. Jellemző, hogy azok a szerencsések, akik megnyerik az évenként megrendezésre kerülő jótékonysági licitet, amelyen egy közös ebédet lehet nyerni Buffett-tel, egyetlen ilyen ebéd lehetőségéért többet fizetnek, mint az említett éves fizetés. Természetesen az omahai bölcs is elsősorban a jó befektetési döntések hozamaiból gazdagodik.

Fizetésből

Akiknek viszont a fizetésük a fő jövedelemforrásuk, ugyanezt a pénzt akár naponta megkereshetik. A különböző ilyen összeállításokból (Business Insider, Forbes) az látszik, hogy valamiért a nagy szórakoztatóipar, vagy angol kifejezéssel a mass media (tömeg média) legnagyobb cégei fizetik a legnagyobb menedzserbéreket. A tavalyi csúcstartó Tom Rutledge, egy itthon kevésbé ismert vállalat-vezető, aki Charter Communication nevű telekommunikációs és médiacéget vezeti. Nem kicsi a társaság, az Egyesült Államok 41 államában szolgáltat, van 90 ezer alkalmazottja, de a napi 300 ezer dolláros (80 millió forintos) fizetés így is egészen elképesztő. A napi 200 ezer dolláros (53 millió forintos) fizetéssel honoráltak rétege már szélesebb, de érdekes módon itt is elsősorban szórakoztatócégek vezetői találhatók. Philip Dauman a Viacom vezetője naponta 200 ezer dollárért igazgatja az amerikai médiakonszernt, de Lee Moonves a Viacomtól nem független CBS vezetője, is ennyit kap, ahogy a szektorban maradva ez Bob Iger, a Walt Disney, illetve David Zaslav, a Discovery vezetőjének juttatása.

Technológia és a nők

A másik magas fizetésekkel operáló szektor a technológia, és bármennyire is meglepő lehet, a hat legjobban fizetett, napi 100 ezer dollár feletti fizetéssel rendelkező cégvezető közül többségben vannak a hölgyek. Marissa Mayer, a Yahoo vezérigazgatónője, az IBM-et vezető Ginny Rometty, az Oracle társ-vezérigazgatója, Safra Catz, vagy a HP élén álló, részleges visszavonulását éppen bejelentő Meg Whitman is ebbe a kategóriába tartozik. A négy vaslady közé csak a szintén oracle társvezérigazgató Mark Hurd és Bobby Kotick, az Activision Blizzard első embere tudott beférkőzni.