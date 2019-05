ÓRIÁSIAK A BANKI PROFITOK, DE MIKOR JÖN A KÖVETKEZŐ POFON?

Nagyjából ötévente százmilliárdokkal dobálja felfelé és lefelé is a hazai bankok összesített profitját az, hogy éppen miként látjuk a hitelezés állapotát. Most éppen a bankok az égbe emelkedtek ezzel a különös libikókával. Tényleg hihetetlen, hogy mit tud fordulni a világ pár év alatt. 2017-ben a 700 milliárd forintot súrolta a hazai bankok összesített profitja, de hogy ennek a hatalmas nyereségnek a valódi tartalmát is megértsük, tíz évet kell visszaugrani az időben!

Az utolsó békeév

2007-ben a pénzügyi válság előtti utolsó békeévben jártunk. A bankok elképesztő expanzióban voltak és iszonyatos profitokat írtak, tombolt a lakossági jelzáloghitelezés és épültek a nagy ingatlanprojektek, szintén bankhitelből.

Borul a bili

Emlékezhetünk, ebből aztán óriási balhé lett, a 2008-as válság után borult minden, rengetegen nem tudták, vagy nem akarták visszafizetni a hiteleiket.

Jöttek a banki szempontból kellemetlen, mert azonnal veszteséget jelentő projektek, végtörlesztés, forintosítás, különadók. A 2012-2013-as években jártunk a libikókával a mélyponton, több százmilliárd forint értékben volt veszteséges a bankszektor.

Vissza a Paradicsomba

Aztán eltelt megint öt év, és 2017-ben a bankok megint a csúcson vannak, soha nem látott nyereségeket írnak és riportjaikban már újra azzal büszkélkednek, hogy mennyi lakossági jelzáloghitelt folyósítottak, sőt, egyesek arra is újra büszkék, hogy mennyire megindultak a projekthitelezésben. Ennyire rövid a piac memóriája? Ennyire.

Ráadásul a legviccesebb az, hogy a nagy nyereségek és a nagy veszteségek ugyanannak az üzletnek az eltérő optikái.

2007-ben a bankok a dinamikus hitelezéssel lettek gazdagok, ebből lett bajuk öt évvel később és most egy újabb csavarral, a bajból van megint nyereségük.

Ez elég furcsán hangzik, de így van, ugyanis a 2017-es nagy banki nyereségek legfontosabb kulcsszava valójában egyetlen rövid kifejezés: visszaírás!

A visszaírás

A visszaírás, vagy szakszerűbben: a korábban megképzett banki céltartalékok felszabadítása elképesztő nyereséget generált, pedig a bankok valójában semmit sem csináltak csak vártak. Az történt, hogy a korábbi veszteségek idején annyira pesszimisták voltak a bankok, hogy a megfelelő (kellően óvatos) szabályok alapján céltartalékot képeztek a várható hitelezési veszteségeikre. Aztán látták, hogy jön egy pozitív szellő, a magyar gazdaság nő, a bérek emelkednek, az emberek mégis képesek fizetni a hiteleiket és kiderült, hogy mégsem keletkezik majd annyi banki veszteség. Ez a nagy profit háttere.

Tanultak azért a bankok a hibáikból?

Ha ez a banki nyereség és veszteség ennyire ugrál, akkor azért valamit okultak már a bankok a múltból? Természetesen igen, ma már mindenhol fontos a kockázat-kezelés, a lakosság már nem svájci frankban adósodik el, hanem a számára kiszámíthatóbb forintban.

Most minden szempontból jól megy a bankoknak. Minden európai országban jól megy a gazdaság, nem várhatók csődök, tömeges nem-fizetések. Ilyenkor ki lehet tisztítani a portfóliókat, el lehet adni a rossz hiteleket, tényleg meg lehet erősödni egy kicsit.

Úgyis lesz pofon

De erősödni mindig csak egy ideig lehet, aztán majd megint jön egy pofon. Hogy mi? Azt ma még tényleg nem lehet tudni. Most látszólag nagyon jól alakul minden, jön a kamatemelkedés, talán emelkedni fognak, a ma nagyon alacsony kamatmarzsok. De valahol már elindult egy folyamat, ami majd beüt. Ez az unknown uanknown az ismeretlen ismeretlen, még azt sem tudjuk, hogy mitől féljünk, de már nagyon kéne félni tőle. Mert valami úgyis lesz, valami mindig jön és nagyon beüt. Borul a kínai árnyékbankrendszer, a bitcoin elveszi a bankok üzletét, vagy a pénzügyi innováció, a fintech visz be a szektornak egy méretes pofont? Nem tudjuk, de már úgyis készül a következő nagy pofon, mert az sajnos mindig eljön.

A legnagyobb hazai bankok 2017-es évéről

A

eredménye 11 százalékkal nőtt, adózott nyeresége 2017-ben 14,6 milliárd forintot ért el.

A

2016-ban még veszteséges volt, 2017-ben már 10,3 milliárd forintos pozitív eredményt ért el.

Az

hazai bankja 60 milliárd forintos eredményt ért el, egy év alatt 27 százalékkal javított.

A

41,8 milliárd forintos profitot ért el, ami 18 százalékos bővülés egy év alatt

Az

284 milliárd forintos korrigált adózott eredménye 41 százalékkal haladta meg a 2016-os eredményt.

A

28,5 milliárd forintnyi 2017-es adózás utáni eredménye a bank történetének eddigi legmagasabb nyeresége.