Rendben a szlovák költségvetés – kisebb a hiány, mint eddig bármikor '93 óta

A 2017. évi szlovák költségvetés alacsony költségvetési hiánnyal, csökkenő államadóssággal és növekvő adóbevételekkel dicsekedhet. Szlovákia költségvetési hiánya a 2017-es esztendőben a bruttó hazai össztermék (GDP) 1,04 százalékát tette ki, jelentette a TASR hírügynökség. A szlovák Parlament által elfogadott Költségvetési Beszámoló szerint az ország 1993. évi függetlenné válása óta ez a legalacsonyabb hiányszám. A Pénzügyminisztérium jelentése hangsúlyozza, hogy a 2017 évi költségvetés a GDP 1,29 százalékának megfelelő hiányt tervezett be. Az EU tagállamai átlagosan 1 százalékos költségvetési hiánnyal zárták a tavalyi évet. A 2017. év a negyedik egymást követő esztendő, amikor Szlovákia csökkenteni tudott államadósságának GDP-hez viszonyított arányán. Az állomány évi 1-1 százalékos lefaragásával 2017-ben 50,9 százalékos szintet értek el, ami jóval alacsonyabb, mint az EU 81,6 százalékos átlaga. A szlovák állam költségvetési hiányának kedvező alakulása az ország folytatódó gazdasági növekedésének köszönhető, így a GDP 3,4 százalékos növekedésének, az 51 ezer új munkahelynek és a munkanélküliség év végén mért 81, százalékos értékének. Mindez elősegítette a nyugdíj-és egészségbiztosítási rendszerekbe történ befizetések növekedését is. Az állami bevételek is jól alakultak: az állam a tervezettnél 250 millió euróval több adót szedett be (1 euró =324,53 Ft). A helyi és a regionális hatóságok összesített bevételi többlete meghaladta a 450 millió eurót.