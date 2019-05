Szakadnak a tőzsdék – pánik vagy egészséges korrekció?

Az elmúlt 2-3 nap rég nem látott árfolyamesést hozott a tőzsdéken, mindenekelőtt Amerikában. Sokan rég várták ezt, hisz előtte 15 hónapig szüntelen emelkedés zajlott korrekció nélkül, ami januárban még fel is gyorsult. A folyamat ugyanakkor egybeesik a bitcoin árfolyamának összeomlásával is. Igazi tőzsdei eső trendet, sőt összeomlást nagyon régen, a 2008-as válság idején láthattunk utoljára. 2009 elején aztán megindult az emelkedő trend, ami lényegében azóta, vagyis immár 9 éve tart. Ez páratlanul hosszú időszak, ritkaság számba megy a tőzsdék történetében, ugyanakkor megvan a mostani speciális ok is: a világ legnagyobb jegybankjai eszközvásárlási programokat indítottak, hogy élénkítsék a gazdaságot (ez meg is valósult, mind az amerikai, mind az eurózóna gazdasága remek formában van). 9 éves trend Az élénkítési program során több mint 10 ezermilliárd dollár többletpénz került ki, ennek nem kis része az ingatlanpiacokra és a tőzsdékre vándorolt, pláne, hogy a tartósan alacsony kamatok miatt a befektetők csak ezekben a szegmensekben számítottak érdemi hozamra. A tőzsdék így aztán emelkedtek, megvolt ennek fűtőanyaga, a pénz, és a legnagyobb indexek pár éve át is lépték korábbi, az ezredfordulón illetve 2007-ben beállított csúcsaikat. Ezt ilyenkor törvényszerűen további emelkedés szokta követni, de 2016 elején egy korrekció lassította le a folyamatot. 2016 novemberében, Donald Trump megválasztásának napján aztán elindult a végső emelkedés, amely egész pár nappal ezelőttig lényegében folyamatos volt. A legfontosabb index, az amerikai S&P 500 akkor 2100 pont volt, tavaly év végén már 2700, január folyamán pedig 2875 pontig szaladt fel. Ez 15 hónap alatt 37 százalékos emelkedés, ami önmagában is szokatlan, de egy emelkedő trend 9. évében kifejezetten ijesztő, kissé az 1929-es és az 1987-es krach előtti helyzetre emlékeztetett. A vételi pánik és a korrekció Ezek után törvényszerű volt, hogy következnie kell egy erős visszaesésnek, ezt láthatjuk most. Az S&P 500 index 2 nagy eső nappal vissza is adta a teljes januári emelkedést, amit eleve az fűtött, hogy aki úgy érezte, hogy lemaradt, januárban mind a részvénypiacra szaladt (akár közvetlenül, akár alapokon keresztül) és bevásárolt, bármilyen áron. Új elnevezés született: a vételi pánik. Nos, miután ők drágán bevásároltak, nem maradt, aki ilyen magas árakon venne, így érthető, hogy vevők hiányában meredek esés bontakozott ki. Az eddigi esés első körben akár elég is lehetne, hisz a januári rész már ki lett korrigálva, ugyanakkor a hosszú távú emelkedő trend szempontjából még az is beleférne, ha a piac az utolsó nagy, 15 hónapos emelkedést adná vissza. Ennek azonban kicsi a valószínűsége, legalábbis rövid távon. A bitcoin hatása Még egy tényező hozzájárulhatott mind az emelkedés begyorsulásához, mind a hirtelen zuhanás időzítéséhez. Az elmúlt év a bitcoin és általában a kriptodevizák teljesen irreális mértékű szárnyalását hozta, majd ezek 1-2 hónapja tetőztek, ezt követően zuhanni kezdtek, és most összeomlottak. A két piac között egyrészt lélektani összefüggés lehet, így amíg szárnyalt a bitcoin, vették lelkesen a tényleges értékkel bíró részvényeket is, másrészt viszont amikor összeomlott, sok befektetőnek vesztesége keletkezhetett, amit részvények eladásával pótol. Forrás és folyó A jelenlegi tőzsdei zuhanás tehát teljesen egészséges folyamat, sőt egyenesen törvényszerű: a jegybankok befejezik eszközvásárlási programjaikat, sőt az amerikai jegybank már meg is kezdte a pénz visszavonását, így a többletpénz elapadásával a túlzott emelkedések időszakának is vége szakadhat. A pénz élteti a tőzsdét, mint forrás a folyót, és most nagyon nagy árhullám volt a folyón, ami kezd levonulni.