Aki szeret vezetni, most tegye, akinek tetszik egy autó, most vegye

Aki szeret vezetni, vezessen most, akinek tetszik egy autó, vegye meg most, mert van olyan vélemény, hogy előbb-utóbb az emberi vezetőket kitiltják az utakról, mondja Pintér Róbert, az eNET Kft kutatásvezetője.

A sofőrszakma megszűnhet

A szakember a Milton Friedman Egyetemen tartott Versenyképességi 2019 konferencián a vezetés és az autózás jövőjéről tartott előadást. Szerinte a folyamat azért nem lesz olyan gyors, eltarthat egy ideig, amíg az önvezető járművek kiszorítják a hagyományosakat, bár előfordulhat, hogy egy idő után az emberi sofőrök már akadályozzák az önvezető autókra épülő közlekedést. Valószínűleg azonban az ember vezette és az autonóm jármű egyszerre fog üzemelni, több évtizedig.

Példák már most is vannak, mégpedig a teherautósofőri szakmában. Amerikában már van olyan cég, aki azt ígéri, hogy önvezetővé alakítja a kamionokat. Ami legelőször megvalósul, az a konvoj, ahol az első kamiont ember vezeti, a többi önvezető jármű őt követi. A sofőrök száma ezzel drasztikusan csökkenhet, sőt, idővel szinte megszűnhet a szakma.

Amerikában jelenleg 3 és fél millió teherautósofőr van, ebből becslések szerint 2,5 millióra rövidesen már nem lesz szükség.

A vezetés hobbi lesz

Ami a magánemberként való autózást illeti, vezetni még csak szeretnénk, de a dugókat és a parkolóhely keresést már utáljuk, márpedig ezek a motorizáció magas foka és a járművek kihasználatlansága mellett elkerülhetetlenek. Ez viszont az önvezetést teszi célszerűvé: küzdjön a gép a dugóval és a parkolással, pontosabban találja meg az optimális útvonalat és szabad parkolóhelyet az érkező információk alapján.

Ha ez megvalósul de mégis szeretnénk vezetni, akkor elmehetünk majd egy, erre a célra szolgáló pályára, ott vezethetünk normál autót, mégpedig minden alkalommal kiválaszthatjuk, mely típust szeretnénk. Az előző korokban is előfordult, hogy egy fő tevékenység hobbivá vált (futás vagy barkácsolás), most ilyen lesz a vezetés.

Az autó birtoklása idejétmúlt

Az autó birtoklása célszerűtlen, mert csak az idő 4 százalékában mozognak autóink, a többiben állnak. Megveszünk egy igen drága terméket, ami ráadásul, szemben egy ingatlannal, igen gyorsan veszti értékét. Hogy ez hogy változhatna, arra több forgatókönyv van: az egyik, hogy a saját autó, amit a robotpilóta vezet, egy guruló élettér lesz, ahol lehet dolgozni, kikapcsolódni, szórakozni, például társasájátékozhat a család egy hosszúton (persze kérdés, hogy az önvezető járműben is be leszünk-e kötve, és egyirányban kell-e minden utasnak ülnie). Ez azonban a luxuskategória, mert egy ilyen jármű nagy lenne és drága, és ugyanúgy saját tulajdonban lenne.

Lehetséges modellek

A másik lehetőség, és erre már ma is vannak példák, hogy

csak olyan autót és addig használunk, amíg szükségünk van rá.

A szolgáltatásra elő lehet fizetni egy applikációval: ha utazni megyünk a családdal, elhozunk egy nagy autót, ha visszajöttünk, leadjuk. Ha nap mint nap egy ember használja, főleg városban, ahhoz elég elhozni egy kis autót.

Emellett az Uber modellje is elterjedhet, miszerint az autó közösségi térré válik: több ember ül be, aki egyirányba megy, és így megnő a kihasználtság, és eleve kevesebb jármű közlekedik, ezáltal kisebb a forgalom. Kérdés persze, hogy ki alakítja a jövőt: a hagyományos autógyártók vagy olyan cégek, mint az Uber és a Tesla, nem is beszélve az Apple-ről, amely ugyancsak gondolkozik, hogy részt vesz az iparágban. Még nem látjuk pontosan, merre lesz az elmozdulás de mindenképpen felhasználóbarát lesz, jó a fogyasztónak, a mi kegyeinket fogják keresni.

Vesztesek is lehetnek

A magyar gazdaság szempontjából ugyanakkor nem feltétlenül lesz jó, hisz visszaeshet vagy átlakulhat az autógyártás, a mostani gyártók akár el is tűnhetnek. A legnagyobb vesztes jelenleg Szlovákia lenne, amely a leginkább a mai autógyártástól függő gazdaság. Kihivás lehet persze akár a Molnak is: rövid távon ugyan nagy forgalom lesz a shopokban, amíg mindenki saját elektromos autóját tölti hosszasan, viszont ha nem saját autós a modell, senkit nem érdekel többé a parkolás és a tankolás, a kúthoz nem megy el a fogyasztó, csak az, aki üzemelteti a járművet.

Sok a változás várható a közlekedésben és forradalmiak,

az autózás átalakulása azonban már nem az autóról fog szólni, hanem rólunk: hogyan közlekedünk, hogyan élünk.