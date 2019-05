Bezárhatják az amerikai Topshop-üzleteket

Csupán tíz ével azután, hogy az első Topshop-üzletet megnyitották New Yorkban – amely esemény Kate Moss szupermodell részvételével zajlott –, a ruházati márka anyavállalata, a brit Arcadia Group a csőd elkerülése érdekében azt tervezi, hogy bezárja mind a 11 butikját az Egyesült Államokban. (A divatmárkának nincs köze a televíziós vásárlásairól híres céghez.)

A cég forgalma, nyeresége ugyanis az elmúlt években jelentősen csökkent, ahogy az online webshopok (Asos, Boohoo) egyre nagyobb szeletet hasítottak ki a piacból.

Az Arcadia Group a végső jóváhagyásra váró tervek szerint nemcsak az USA-ban zár be boltokat, hanem az Egyesült Királyságban is. A szigetországban 23 üzletre kerülhet lakat. Az elmúlt három évben az Egyesült Királyságban a vállalatcsoport 200 – több márkához tartozó –üzletét zárták be.

Ian Grabiner, a vállalatcsoport vezérigazgatója a cég jelenlegi nehéz helyzetét a változó kiskereskedelmi piaccal, illetve fogyasztói szokásokkal, valamint a webshopok megnövekedett szerepével magyarázta.

A kiskereskedelmi piac átalakulása mellett az sem segített a cégen, hogy Beyoncé sportmárkája, az Ivy Park tavaly szakított a Topshoppal, miután az Arcadia Group tulajdonosát, Philip Greent szexuális zaklatással vádolták meg.

A cég szóvivője megerősítette a Business Insider-nek, hogy online továbbra is elérhető lesz a márka az USA-ban, illetve partnereiken keresztül offline üzletekben is lehet majd Topshop-ruhákat vásárolni.