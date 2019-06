Jöhet a brit kiegyezés az utolsó pillanatban: egy asztalnál Corbyn és May

Mégsem megy a falnak

Theresa May mindenképpen a konzervatív párt vezetésével akarta megvalósítani a Brexitet, de leginkább úgy, hogy saját nevéhez kötődjön. Kormánya lefolytatta a tárgyalásokat Brüsszellel, létre is jött a megegyezés, de sem saját pártja egészét, sem az ellenzéket nem vonta be. Pedig ha létezik súlyos kérdés, ez igazán az: a teljes politikai elit összefogását igényli.

Miután a miniszterelnök háromszor is megpróbálta elfogadtatni a parlamenttel a megegyezést, mindezt az utolsó lehetséges napig húzva, eredménytelenül, most belátta, már-már az utolsó utáni pillanatban, hogy változtatnia kell. Végre megteszi az egyetlen lépést, ami biztosíthatja a parlamenti többséget: tárgyal az ellenzékkel.

Most vagy soha

Úgy döntött, leül a Munkáspárt vezetőjével, Jeremy Corbynnal, és megpróbálják gyorsan megtalálni a közös nevezőt, egy olyan megoldást, ami az Európai Unió számára is elfogadható, és még az európai parlamenti választások előtt, azaz június 22-ig életbe is léptethető. Vélhetően az egyezmény nem változna, hisz erre az Unió sem nyitott, de a hozzá tartozó politikai nyilatkozat igen: jó eséllyel szerepelne benne a vámunió.

Lett volna rá idő

Ha egy hét alatt egyezségre jutnak, akkor ezt a jövő heti rendkívüli EU-csúcs minden bizonnyal elfogadja, ebben az esetben működhet a május 22-ig tartó halasztás, és ezalatt minden szükséges törvényalkotási folyamat lebonyolítható. Természetesen nincs arra garancia, hogy a két fél meg is egyezik, mindenesetre ha ezt a lépést lényegében már a három évvel ezelőtti népszavazás után megteszik, bőven lett volna idő, hogy megtalálják azt a megoldást, amit a legtöbben támogatnak.