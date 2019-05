BELEFULLAD A DIÁKHITELBE AMERIKA, PEDIG 17 ÉVES MÉLYPONTON A MUNKANÉLKÜLISÉG

Az elmúlt év harmadik negyedében 4,6 millió amerikai esett késedelembe diákhitelei fizetésében. Ez a duplája az egy évvel korábbi szintnek. A tendencia több, mint aggasztó, főleg ha figyelembe vesszük azt is, hogy az amerikai gazdaság fellendülő fázisban van, stabil a gazdasági növekedés és folyamatosan jönnek létre az új munkahelyek, a munkanélküliség 17 éves mélyponton van. Még riasztóbb a helyzet, ha nem fizetni nem tudókat nézzük. Az amerikai állampolgárok 22 százalékát tették ki a tavalyi harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 17 százalék után. A ki nem fizetett diákhitelek összege 84 milliárd dollárra rúgott a negyedév végén, a teljes esedékes összeg 631 milliárd dollár volt. Az Egyesült Államokban a teljes diákhitel állomány 1,37 ezer milliárd dollár. Ebben benne van a már esedékes, vagyis törlesztendő összeg is, valamint az a rész is, amit a jelenleg tanuló diákoknak nem kell törleszteniük még. A 2008-as pénzügyi válságot követő recesszióban a fogyasztói hitelek nem teljesítésének aránya megugrott. A konszolidáció éveiben a hitelkártya-, a jelzálog és az autó adósságok aránya ugyanakkor értelemszerűen elkezdett mérséklődni - egyre több embernek lett munkája. A diákhitelekkel azonban ez nem így történt. A helyzet nem csak az önmagában is magas nemfizetési ráta miatt robbanásveszélyes. Aki ugyanis nem, vagy késedelmesen fizet, annak hitelképessége a bankoknál romlik. Így az ingatlan, vagy az autóhitelezésnél is megtagadhatják tőle a pénzintézetek a kölcsönt. Márpedig ez jelentős hatással lesz az amerikai gazdasági növekedésre, amelynek a háromnegyedét a lakossági fogyasztás adja. A diákhitelek aggasztó mértékű nem-fizetése az amerikai költségvetést is kedvezőtlenül érinti.

A diákhitelek nagy részét ugyanis az állam garantálja, s nemfizetés esetén neki kell helytállnia az adósok helyett a bankoknál. Ezt értelemszerűen az adófizetők pénzéből kénytelen megtenni.