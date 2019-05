Enyhén korrigáltak a Budapesti Értéktőzsdén a részvényárak

A fejlett piaci tőzsdék rosszul teljesítettek októberben, 8-12 százalékot estek. A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciója azonban ennél jobb formában volt, a BUX 37 171 pontról, 37 155 pontig esett. A blue chipek árfolyama nem változott érdemben, ugyanakkor a kisebb forgalmú részvények közül többen, így a 4iG, az Est Media, illetve a Plotinus, a társaságokat érintő bejelentések után kilőttek.A 234,6 milliárd forintos összesített októberi forgalom és a 11 milliárd forintos átlagos napi forgalom valamelyest meghaladta az előző hónap kereskedési aktivitását, de az egy évvel ezelőtti magas forgalom alatt maradt. A brókercégek kereskedési rangsorában a Concorde ezúttal is megelőzte legfőbb kihívóit, vagyis a Wood & Company-t, illetve az Erstét. Az októbernek rossz híre van a tőzsdéken, a 12 hónap közül ebben a 31 napban a legrosszabb a nemzetközi tőzsdék történelmi teljesítménye. Az átok ezúttal is hatott, mert a fejlett piaci tőzsdék az idén is rosszul teljesítettek a tizedik hónapban(némi gyógyír lehet a befektetőknek, hogy a történelmileg legjobbnak számító december és január is nagyon közeledik már). Ezúttal sajnos szinte kizárólag a kockázatok erősödését lehetett észlelni a nemzetközi gazdasági hírekben, az elhúzódó brexit-tárgyalások, a nyersanyagárak szempontjából kritikus Oroszország, Szaúd-Arábia és Irán nemzetközi konfliktusai és izolációja, az olasz makrogazdasági problémák, a szélesedő kereskedelmi háború és a 9 éve nem látott rekordalacsony kínai gazdasági növekedési adat egyaránt bizalomvesztéshez vezettek. Olykor kifejezetten erős volt a nemzetközi pesszimizmus, ezúttal még az „örökös” húzópapírok, vagyis az amerikai technológiai részvények is negatívabb megítélés alá estek. A borúlátás alól egy ideig a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciója sem tudta teljesen függetleníteni magát, de szerencsére azért a sok pozitív társasági hír miatt relatív értelemben a mi parkettünk felülteljesített. Októberben végül összességében a Budapesti Értéktőzsde indexe 37 155ponton zárt. Ami a BÉT saját híreit illeti: októberben 19 tagúra bővült a Prémium Kategória, az ingatlanpiacon aktív BIF Nyrt. ugrott szintet és került át a top-ligába. A BÉT Xtend piac körül is új hírek láttak napvilágot. A Megakrán mellett a CyBERG Corp Nyrt. (KAJAHU) is regisztrált. A tőzsdére lépést fontolgató hazai vállalatoknak fontos információ, hogy ismét lehet jelentkezni a BÉT ELITE Programjára. Szintén a tőzsdei kategóriák kérdéséhez tartozik, hogy amennyiben a felügyeleti jóváhagyás is megérkezik, 2019. január 1-től új szabályoknak kell megfelelni a BÉT egyes kategóriájában. A változás elsősorban a kibocsátók szempontjából fontos, az egyes kasztokhoz tartozó paraméterek az összesített árfolyamértékre, a minimális közkézhányadra, illetve a lezárt üzleti évek számára vonatkoznak. Ami pedig az októberi adatokat illeti: a BÉT részvényszekciójában a nemzetközi trendeknek leginkább kitett blue chipek árfolyama többnyire stagnált vagy kismértékben változott, igaz a változás inkább csak jelképes volt. Az OTP 0,2 százalékos korrekcióval, 10 300 forinton zárta a kereskedést. A harmadik negyedéves gyorsjelentését október 31-én közzé tevő MOL 0,2 százalékos növekedéssel gyakorlatilag stagnált, a befektetők örömmel nyugtázhatták, hogy a magyar olajipari multi az utóbbi három év legjobb riportját publikálta. A Richter Gedeon 2,3 százalékkal növekedett októberben, 5 330 forinton zárt. A kisebb forgalmú papírok közül az október több cég életében is emlékezetes árrobbanást hozott. A 4iG informatikai cég kurzusa két és félszeresére drágult, 1 180 forintig lőtt ki. Az Opus és az Appeninn árfolyama 10-10 százalékkal csökkent. A kibocsátók forgalmi listáját az OTP 109,5 milliárd forintos értékkel vezette, ez a teljes forgalomból ezúttal 46,7 százalékos arányt jelentett. A MOL forgalma 50,6 milliárd forintot tett ki és a Richter Gedeonra is 37,7 milliárd forint értékben született kötés. Az összesített októberi forgalom 234,6 milliárd forintot ért el, vagyis megelőzte a szeptemberi 208,9 milliárd forintot, és meghaladta a bázis 233,7 milliárd forintos kereskedési értéket is. A 11,2 milliárd forintos napi átlagos kereskedési érték magasabb volt, mint a megelőző hónap 10,4 milliárd forintos egy napra jutó forgalma. A befektetési szolgáltatók versenyének aranyérmét a szokásos magabiztossággal szerezte meg a Concorde Értékpapír, de az éllovas 133 milliárd forintos forgalmát ezúttal egész jól megközelítette a Wood & Company 120,5 milliárd forintos duplikált forgalma, a bronzérem pedig az Erstének jutott, 68,3 milliárd forintos értékkel.