Jól indult a 2019 a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában

Bár a Budapesti Értéktőzsde 2018-ban is a világ legjobban teljesítő börzéi közé tartozott, kár lenne tagadni: a hátrahagyott év nem volt a tőkepiacok kedvence. A világ részvénypiacai mintha csak ezt szerették volna feledtetni, mert januárban a fejlett tőzsdék egyaránt legalább egy-két százalékkal erősödtek. A BUX felülteljesített, 39 139 pontról, 40 856 pontig drágult, ami 4,4 százalékos felívelés. A legnagyobb forgalmú hazai részvények ezúttal szép egyenletesen hozták a piac átlagos drágulását. Az év első havában végül 231,5 milliárd forint volt az összesített részvényforgalom, ami napi 10,5 milliárd forintos átlagos forgalmat jelentett. Ennél gyakran aktívabb, máskor gyengébb a kereskedés, de a megelőző hónap összesített forgalmát azért meghaladta ez az érték, igaz, az ünnepnapokkal teletűzdelt decemberben kevesebb volt a kereskedési lehetőség. A brókercégek kereskedési rangsorában a Wood nyert, megelőzve az Erste-t és Concorde-ot.

Nagy kérdésekkel indult 2019 elején a tőkepiaci kereskedés. A tucatnyi feszültség között a befektetők elsősorban arra figyeltek, hogy miként alakul a FED kamatpolitikája, de meghatározó volt az is, hogy lesz-e amerikai – kínai megállapodás? A brexit, az európai uniós választások, az infláció emelkedésének esélye tovább borzolja a kedélyeket, de úgy tűnik, hogy az év első napjaiban a befektetők inkább a pozitív kimenetelekre tettek, mert globálisan is emelkedtek az indexek.

Magyarországon volt lendület a tőzsdén, továbbra is meggyőzőek a makrogazdasági számok, ezúttal elsősorban a 2018-at záró egyensúlyi mutatók növelték a bizalmat. A forint is erősödött. Az index végül egy hónap alatt 39 139 pontról, 40 856 pontig menetelt, ami 4,4 százalékos emelkedésnek felelt meg.

A Budapesti Értéktőzsde az évet ünnepléssel kezdte, a BÉT Legek 2018 rendezvényen a tőzsde a hazai tőkepiac színe-java előtt 18 kategóriában díjazta az előző év legjobb tőkepiaci teljesítményeit. A rendezvényen mutatta be a tőzsde a 2018-as évéről szóló stratégiai jelentését is. Januárban a kibocsátók listái is változtak.

A hónap közepén kezdődött el a kereskedés a BÉT Xtend piacra lépő CyBERG részvényeivel, és két régi-új szereplőt is köszönthettünk a BÉT-en. Az AKKO Invest nevű cég a Plotinus névváltoztatásával, míg az AutoWallis az Altera átalakulásával került a kibocsátói listára. Ami a vezető részvényeket illeti, az OTP 114,4 milliárd forintos kiugró forgalom mellett drágult. A három további blue chip nagyon hasonlóan teljesített, a Richter Gedeon (43,2 milliárd forintos kereskedési érték), a Mol (40,3 milliárd forint) és a Magyar Telekom (9,5 milliárd forint) is hozta a 7 százalék körüli felívelést, így valóban erős hónapot zártak a blue chipek.

A kisebb forgalmú papírok közül a kisbefektetők ezúttal a Plotinust (immár Akko Invest) találták meg, a hirtelen támadt nagy érdeklődés 252 százalékos drágulást ért egyetlen hónap alatt, de ismét nagyot ment a leányvállalatait integráló 4iG informatikai cég is. Ami az összesített forgalmat illeti, a januári 231,5 milliárd forintos kereskedési érték nem rossz, de nem is kiugró, meghaladta ugyan a megelőző hónap 196,7 milliárd forintos forgalmát, de elmaradt a bázis 247,6 milliárd forintos értékétől.

A 10,5 milliárd forintos napi átlagos forgalom a decemberi 11,6 milliárd forintos átlagos forgalomhoz és a bázis 11,3 milliárd forintos napi átlagához képest is elmaradást mutatott.

A befektetési szolgáltatók forgalmi versengésében fej-fej mellett haladt a három legnagyobb cég, a Wood & Company 111,1 milliárd forintos duplikált forgalommal nyert, lehagyva az Erste (108,4 milliárd forint) és a Concorde (104,4 milliárd forint) forgalmi aktivitását. Érdemes megfigyelni, hogy a tőzsde frissen érkezett cseh tagja, a Patria immár stabilan top 5-ös kereskedő.