Milliós támogatás társasházaknak

Vissza nem térítendő támogatással ösztönzi idén is a társasházak felújítását az OTP Business. Az immár tizenegyedik Társasházi Pályázat 15 lakóközösséget, összesen 12 millió forinttal támogat.

2006 és 2016 között a magyarországi lakások csupán 64%-ában végeztek korszerűsítést célzó felújítást – olvasható a legutóbbi mikrocenzusról tavaly bemutatott KSH-kiadványban. Részben ezért is hirdeti meg újra a lakóközösségeket vissza nem térítendő támogatással segítő pályázatát az OTP Business.

Az idén 11 éves kezdeményezés célja a társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése és szépítése, a közösségi élet kialakításának, illetve fenntartásának támogatása, valamint a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések ösztönzése. A lehetőség egyaránt nyitott az ország bármely társasháza vagy lakásszövetkezete számára. A pályázók 2019. február 11-e és 2019. június 16-a között, a https://otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat/ weboldalon található űrlap kitöltésével nevezhetnek, három kategóriában: Ezermester, Biztonság és Közösségépítés.

„Az elmúlt években számos lakóközösség mindennapjait szépítette meg vagy tette könnyebbé pályázatunk. A támogatások révén a lakók olyan felújításokat is megvalósíthattak, amelyekre amúgy nem lett volna fedezetük, vagy csak jóval később vált volna elérhetővé számukra” - emlékeztetett Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója.

Az Ezermester kategória a társasház vagy lakásszövetkezet üzemeltetésének hatékonyságát támogató pályázatokat foglalja magába. Így ide tartoznak egyebek mellett a szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, valamint a környezettudatos életvitellel kapcsolatos beruházások (például a szelektív hulladékgyűjtés és tárolás megoldása vagy a megújuló energetikai eszközök telepítése). Emellett idén már a lakóközösség mindennapjait megkönnyítő fejlesztésekre is kiterjed a kategória, mint a közösségi terekben ingyenesen elérhető wifi szolgáltatás kiépítése.

A Biztonság kategóriába azokat pályázatokat várja az OTP Business, amelyek a lakók biztonságát és védelmét szolgálják. Ebben tehát például lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítésére, az épületek akadálymentesítésére, esetleg tűz- és vagyonvédelmi beruházásokra nyerhetnek támogatást a pályázók.

A közös használatú szabadtéri területek fejlesztését, például a kertépítést, parkosítást, dísznövények telepítését, esetleg kerti sütő hely kialakítását a Közösségépítés kategória támogatásai szolgálhatják.

A szakmai zsűri kategóriánként öt pályázatot díjaz. Emellett a nyertes társasházak vagy lakásszövetkezetek pályázatainak benyújtói 100.000 forint értékű ajándékutalványt kapnak. Egy lakóközösség több kategóriában is adhat be külön-külön pályázatot, és több célra is nyerhet támogatást egyszerre.

Díjazás mindhárom kategóriában: