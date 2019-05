Rengeteg pénzt keresnek a klubok a foci vb-n

A FIFA előreláthatólag 3,9 milliárd dollárt kasszírozhat a foci világbajnokság révén befolyó hirdetésekből és a közvetítési díjakból, de néhány nagy klub is jól járhat a játékosai szereplése után járó FIFA-pénzekből. Az első becslések szerint a Real Madrid, a Manchester City és a Chelsea FC kaszálhat a legtöbbet. Figyelembe véve a hatalmas nézettséget, nem meglepő, hogy a foci vb a FIFA legnagyobb bevételi forrása. A legfrissebb pénzügyi adatok szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közel 4 milliárd dollár bevételt vár az idén, melynek oroszlánrészét a világbajnoksághoz kapcsolódó médiafelületek értékesítése és a marketingjogok teszik ki. De a nagy klubok sem járnak rosszul. A grafikon a német Vexcash oldal számításait mutatja be. A FIFA várhatóan összesen 209 millió dollárt fog kifizetni a "Club Benefits Program" keretein belül a klubok számára a világbajnokságon, ami az összbevételhez képest már nem is tűnik olyan soknak.

Egyelőre a lista első helyén a spanyol Real Madrid foglal helyet, ezüstérmes lehet a Manchester City és a Chelsea FC.