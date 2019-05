Tőzsdeháború: itt az újabb kínai-amerikai összecsapás!

Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC megtiltotta, hogy egy kínai részvétellel zajló felvásárló megszerezze a chicagói tőzsdét. A megánkézben lévő tőkepiac mérete nem túl nagy, de ha kínai kézbe kerül, az ázsiai cégek könnyebben benyomulhatnának az amerikai piacra. Már így is több szinten jelen vannak, de úgy tűnik a Trump-adminisztrációnak közel sem mindegy, hogy mennyire. A kínaiak mindenhová beteszik a lábukat. Ez nem is kérdéses, a kérdés inkább az, hogy hol, hogyan viszonyulnak a „világ meghódításának” eme sajátos, ázsiai módszeréhez. Amerikában jelenleg egyre óvatosabban. Nyilvánvalóan Trump elnök megválasztása is jócskán hozzájárul ehhez az óvatossághoz, a talán túlzott engedékenység enyhüléséhez. Mert miről is van szó: közel sem csak arról az egyetlen hírről, hogy a magánkézben lévő chicagói tőzsdét (Chicago Stock Exchange, CSE) egy olyan konzorcium vásárolná meg, amely 29 százalékban kínai befektetőkből állna – de a konklúziókra, trendekre még visszatérünk.

Igen, pár nappal ezelőtt, február közepén az amerikai tőzsdefelügyelet határozatban állta útját ennek a felvásárlásnak.

De ez csak a jéghegy csúcsa, mert csak a 2017-es évben 17 kínai cég csinált IPO-t a Nasdaq-on, szemben az egy évvel korábbi hattal.

Ugyanakkor a hírek szerint két, igen fontos területen nyomulnak még a kínaiak: egyfelől amerikai ingatlanokat és földeket vásárolnak.

Ez utóbbi összegnek a 19 százaléka köthető Kínához, ami 1,2 trillió, azaz 1200 milliárd dollár.