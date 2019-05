VEGYÜNK-E MAGYAR ÁLLAMPAPÍRT?

A kamatok immár évek óta igen alacsonyak, úgy a világ nagy részén, mint itthon, így érdemes átnézni, milyen hozamot érhetünk el kockázatmentes befektetésekkel. Legkézenfekvőbb a hazai állampapírok áttekintése, melyek között vannak szinte teljesen hozammentese és viszonylag jó kamatozásúak is. Az európai jegybankok többsége nagy mélységbe vitte le alapkamatait, az EKB egész nulláig, az MNB esetében 0,9 százalék, de az itthoni monetáris politika célja az, hogy a bankközi kamatok ennél is lényegesen alacsonyabbak legyenek. Az egyik fő cél kontinens szerte az infláció felpörgetése, a fejlettebb országokban 2 százalék a cél, nálunk 3. Haladunk is a kitűzött cél felé, a mi inflációnk tavaly már el is érte a 2,4 százalékot.

Reálhozamot szeretnénk

A jó hír az, hogy miközben a széles körben, vagyis intézmények által is vásárolható állampapírok hozama valóban igen szerény, létrehoztak csak magánszemélyek által vásárolható állampapírokat is, magasabb kamatozással.

Stabil hozam rövid lejáratra

Inflációkövető

Ennek lényege, hogy a mindenkori infláción felül fizet egy bizonyos prémiumot, így megvalósul az a jogos befektetői óhaj, hogy egy kis reálhozam is legyen.

Jelenleg a legjobb