A millió dolláros kérdés: jön az új válság?

A kedvező amerikai gyorsjelentések ellenére is látszik, hogy gyülekeznek a felhők a részvénypiacok fölött. Az azonban továbbra sem egyértelmű, hogy a közelmúltban tapasztalható eladási hullámok trendfordulót jeleznek-e, vagy csak korrekciók zajlottak a piacokon. Az utóbbi időben egyértelmű negatív tendencia rajzolódik ki a világ legnagyobb részvénypiacain – közülük is elsősorban az Egyesült Államok tőzsdéjén. Bár a harmadik negyedéves gyorsjelentések a legtöbb vállalat esetében nem festenek kifejezetten borús képet, a mélyebb elemzések ezekben is kimutatják a strukturális problémák jeleit. A piacon tapasztalható ideges hullámverés tehát elsősorban a háttérben rejlő kockázatok következménye, melyek kapcsán a legfontosabb kérdés az: vajon egy újabb világválság kezdeti tünetei, vagy csak az árfolyamtrendek hosszú emelkedés után bekövetkező, természetes korrekciója borzolja a befektetői kedélyeket.

Jön a medve?

szerint a jelentős árzuhanásokhoz az is hozzájárul, hogy az amerikai piacon folyamatosan emelkedik a kamatkörnyezet – s ezzel párhuzamosan vonzóbbá válnak a biztonságosabb eszközök, például a kötvények. A tömeges részvényeladást és az ennek nyomán tapasztalható árfolyamesést azonban ez az egy hatás önmagában nem indokolja. „A millió dolláros kérdés mindig az: a három-négyévente rendszeresen jelentkező, ciklikus korrekciót látjuk, vagy közeledik a medve, és hamarosan beszakad a piac. Bárki bármit állít, valójában ezt senki nem tudja megjósolni, kapaszkodót mindössze az elmúlt száz év statisztikái adhatnak” – jelentette ki a szakértő.

Az adatok azt mutatják, hogy a piac 10 százalékos esése inkább korrekciót jelez, míg 15-20 százalékos esés már az összeomlást valószínűsíti.

Cinkotai Norbert azonban hangsúlyozta: ez a megközelítés átlagokon alapul, így az előrejelzés nem vehető készpénznek. Mivel minden piaci trend más, a mostani sem vethető össze a korábbiakkal. Az aktuális folyamatokat elsősorban a geopolitikai feszültségek, a gazdaság lassulása és az emelkedő kamatkörnyezet indukálja – de hogy a problémák elérik-e a kritikus tömeget, az ebben a pillanatban még eldönthetetlen.

Az elemző szerint az amerikai tőzsdén jelenlévő nagyvállalatok gyorsjelentései egyelőre nem kedvezőtlenek – ez azonban jelentős részben olyan gazdasági impulzusoknak köszönhető, melyek jövőre már nem éreztetik a hatásukat. A techcégek területén már most láthatóak a gyülekező viharfelhők: a jelentések a Google és az Amazon esetében sem voltak túl lelkesítőek, a Facebook körül folyamatosak a botrányok, és az Apple látszólagos stabilitása sem tűnik hosszú távon fenntarthatónak. „A növekedés nem folytatódhat a végtelenségig. Az Amazonnál már a közelmúltban láttunk kétezer dollárt is meghaladó árfolyamot, ami már súlyos túlárazásnak tűnik. Elképzelhető, hogy utólag úgy fogunk erre visszaemlékezni, mint a visszaesés előtti utolsó csúcsra” – vélte a KBC Equitas elemzője.

Európában a helyzet változatlan

Bár a trend Európában is érzékelhető,

Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke a napokban nyugalomra intette a befektetőket; véleménye szerint a megtorpanás csak ideiglenes, és az uniónak ki kell tartania a kamatpolitikája mellett.

Cinkotai Norbert úgy látja, az alacsony kamatok nem tesznek jót a kontinens bankrendszereinek, melyek közül az olasz különösen rossz állapotban van, de a német sem szárnyal úgy, mint korábban. Bár egy enyhe kamatemelés sok helyen javítana a helyzeten, a szigorodó környezet beláthatatlan következményeket idézne elő Olaszországban, melynek költségvetését Brüsszel nemrég visszadobta. A szükséges megszorításokra semmi hajlandóságot nem mutató állam könnyen Görögország sorsára juthat, ám az egyelőre beláthatatlan, mit okozna ez az unió számára, és ki vállalná magára az olasz válságmentést.

A körülöttük Európában és világszerte tajtékzó piacok ellenére a kelet-közép-európai régió tőzsdéi meglehetősen nyugodtak. A térség számára a KBC Equitas elemzője szerint az USA és Kína között zajló kereskedelmi háború jelenti a legnagyobb kockázatot, hiszen ennek hatásai nagyban befolyásolhatják a jelentős részben autóiparra támaszkodó országok – így Magyarország és Szlovákia – gazdaságát. Noha a kereskedelmi háborúra hivatkozva hazánk jobb alkupozícióba kerülhet a következő, 2020 és 2027 közötti uniós ciklus támogatásait elbíráló tárgyalásokon, összességében így is negatív irányba billen a mérleg. Cinkotai Norbert ugyanakkor kiemelte: Magyarország gazdasága jelenleg jó állapotban van, s ez bizalomra ad okot.