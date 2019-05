Ezért lettek fontosak az OTP számára a gazdák

Idén nagyon erős a fejlesztési hajlandóság a mezőgazdasági- és élelmiszeripari vállalkozások körében is.

Jövőre több mint 20 százalékra kívánja növelni jelenlegi 17 százalékos piaci részesedését az OTP Bank a mezőgazdasági finanszírozásban. Ez mintegy 240 milliárd forintos hitelállományt jelentene a tavalyi negyedik negyedévi adatok szerint 1200 milliárd forintos agrárhitelpiacon. Az agrárium kiemelt fontosságú ágazata a magyar gazdaságnak, a mezőgazdasági kibocsátás az elmúlt években folyamatosan nőtt.

Tavaly a hazai agrárteljesítmény növekedése több mint két évtized után először haladta meg a világ élelmiszertermelésének növekedési ütemét

– erről Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója beszélt nemrég, az OTP Agrár Gálán.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a mezőgazdaság beruházásai tavaly – a jelentős, 2017-es 10,8 százalékos növekedés után – változatlan áron 8,3 százalékkal bővültek. Miután a jelenlegi kamatkörnyezet – a 0,9 százalékos alapkamat és az alacsony BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) – nagyon támogató, ösztönzően hathat a beruházásokra, így most az agrárium területén is érdemes élni a hitelfelvétel lehetőségével. A gazdálkodók tavaly 347,7 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre.

Megbízható adósok a gazdák

A hitelintézet aktívan kivette a részét a jegybank által kkv-k számára indított Növekedési Hitelprogram (NHP) korábbi szakaszaiból, amelyből az agrárvállalkozások is részesültek;

az OTP-nél átlagosan mintegy 53 milliárd forintra tehető az NHP-s agrárhitelállomány értéke.

A bank 32,5 milliárd forintot sima NHP-hitel keretében, 23,9 milliárd forintot az NHP földvásárlási hitelprogram alapján, 0,1 milliárdot pedig forgóeszköz-hiteltermék formájában folyósított az ügyfeleknek. A legfrissebb, 2019-es adatok alapján több mint 700 agrárvállalkozás jutott ily módon hosszú futamidejű, és kedvező kamatozású hitelhez az OTP Banktól.

A gazdák jó partnerek, a számok is ezt igazolják – tudta meg a Növekedés.hu a banktól.. A bank által kínált agrárhitelek 35 százalékát egyébként egyéni vállalkozók, a többit társas vállalkozások vették fel, az ügyfelek 75 százaléka a mezőgazdaság, 25 százaléka pedig az élelmiszeripar területéről került ki.

Segít az NHP Fix

A jegybanki kezdeményezés az idei év elejétől Növekedési Hitelprogram Fix (NHP fix) néven folytatódik, ennek keretösszege ezer milliárd forint. Miután az ágazatból az utóbbi időszakban alapvetően a Vidékfejlesztési Programmal (VP) kapcsolatos beruházások esetében fordulnak az ügyfelek az OTP-hez hitelért – de gyakori a gépberuházásokhoz kapcsolódó lízing-finanszírozás is a Merkantil Bank bevonásával – nemrég egy új finanszírozási lehetőséget is kidolgozott a VP résztvevői számára az OTP Agrárágazati Igazgatósága.

Az uniós források nyertes pályázói így a jegybanki Növekedési Hitelprogram keretében heteken belül igen alacsony, rögzített kamatozású fejlesztési hitellel egészíthetik ki támogatásukat.

A tervezett OTP VP beruházások finanszírozása NHP fix nevű konstrukciót csak az üzleti tevékenységüket szolgáló beruházási céllal használhatnák fel az érintett vállalkozások, például gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének finanszírozására, illetve ingatlan vásárlására vagy fejlesztésére. Az akár 60 millió forintos kölcsön mindössze 2,5 százalékos kamat mellett, közép- és hosszú távon nyújthat pénzügyi segítséget az agrárium szereplőinek.

A kölcsön fedezeteként be lehet vonni termőföldet, ám a hitelösszeg feléig akár az ügyfél tulajdonában lévő per-, teher- és igénymentes ingatlan is felhasználható, ha az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességet vállal a tranzakcióhoz.

A tavaly decemberi állapot szerint a VP keretében tett eddigi kötelezettség-vállalások mintegy 453 milliárd forintra rúgtak. Ez 40-50 százalékos intenzitás esetén 800-1000 milliárd forintnyi projektösszeget jelent, így akár 500 milliárd forint átlagfinanszírozást is igényelhetnek az ügyfelek. Az OTP ebben is legalább 20 százalékos részesedést szeretne elérni az idei és a következő évben.

Agrárhitelek újratöltve

A pénzintézet a mezőgazdaság azon szereplőiről sem feledkezett meg, akik nem vesznek részt a Vidékfejlesztési Programban. Számukra továbbra is elérhető az Agrár Fejlesztési Hitel, amelyet termőföld vásárlására, illetve akár szabad felhasználásra is felvehetnek.

Ez a konstrukció egyszerű és rugalmas, az eltérő igények és lehetőségek széles körére alkalmazható, legyen szó akár növénytermesztő vagy állattenyésztő gazdaságokról, esetleg élelmiszeripari vállalkozásokról.

Mindemellett változatlan formában elérhetők az agrárium szereplőit évek óta hatékonyan segítő konstrukciók,

mint a 29 támogatási jogcím előfinanszírozására is alkalmazható OTP Zöld Kártya – támogatások faktoring. E konstrukció segítségével a gazdák már a tényleges kifizetések megtörténte előtt hozzájuthatnak a támogatások összegéhez. Az ügyfelek a szükséges dokumentumok benyújtását követő néhány napon belül hozzájuthatnak az áthidaló kölcsönhöz, ráadásul speciális kialakítása révén a finanszírozás elsősorban a támogatás mértékétől és típusától függ, az igénylő pénzügyi adataitól kevésbé.

Sőt, az OTP Agrár ügyfelei nem csak az idei, hanem a következő év támogatásának összegét is egyszerre igényelhetik a hat fő jogcímre: ezek az egységes területalapú támogatások (SAPS), a zöldítés, az Agrár Környezetgazdálkodási támogatások (AKG), a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései, valamint a Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) kompenzációs kifizetései.