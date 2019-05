Gazdag emberek, akik meg is őrzik a vagyonukat

Nagy tételben vásárlás, turista osztály, kuponok – összegyűjtöttük, mit tanácsolnak azok a vagyonos emberek, akik nem félnek az olcsóbbat választani, hogy akár egy dollárt is megspóroljanak.

Sarah Jessica Parker színésznő használtruha üzletekben vásárol a gyerekeinek, Warren Buffett pedig, a világ egyik leggazdagabb embere, akciós kuponokkal fizet a McDonald’sban. Szó sincs arról, hogy ezek csak a híresek és gazdagok hóbortjai lennének. Ők képviselik azt a gondolkodásmódot, ahogyan a milliomosok és milliárdosok megszerzik és meg is őrzik vagyonukat: hatékonyan, körültekintően kezelik a pénzügyeiket. Azok a vagyonos emberek, akik nem ezüstkanállal a szájukban születtek, nem félnek lealkudni valaminek az árát, hogy akár egy dollárt is megspóroljanak. Bár hihetetlennek hangzik, hogy J.K. Rowling a pénz miatt aggódna, az írónő mégis azt állítja, hogy a Harry Potter könyvek kirobbanó sikere után nehezen tudta feldolgozni a hirtelen jött gazdagságot. Valójában rengeteg olyan gazdag ember vesz körül minket, akik egyáltalán nem szórják a pénzt, sőt. Érdemes ellesni néhány tanácsot tőlük, hogy jobb döntéseket hozhassunk a mindennapos kiadások, a sikeres megtakarítások és befektetések érdekében.

Ne haladjuk meg az anyagi forrásainkat

Warren Buffett az 1950-es évek végén költözött be jelenlegi otthonába. Miután megvásárolta körülbelül 30 ezer dollárért, letelepedett és többé nem költözött el újra. Az idő múlásával és vagyona gyarapodásával valószínleg megengedhetett volna magának sokkal nagyobb házat, akár egy luxusvillát is, mégsem erre költötte a pénzét. Buffett a harmadik legjobb befektetésének tartja a ház megvásárlását.

Nagy tételben vásárlás

Mark Cuban üzletember arra esküszik, hogy nagy tételben vásárolja meg, amit csak tud, amikor leárazás van. Elmondása szerint legalább két évre előre megveszi a fogkrémet, vagy egyéb olyan háztartási cikket, amelyből árulnak ekkora tételt. Persze megengedhetné magának, hogy csak akkor vegyen egy másikat, ha épp elfogy az aktuális tubus fogkrém, de így hosszútávon sokkal olcsóbban jön ki pénzügyileg.

Fektessünk be egy járműbe, de nem akármilyenbe

Mark Zuckerberget aligha fogjuk egy cseresznyepiros Ferrariban látni az autópályán, a hírek szerint a takarékos Facebook alapítónak ugyanis tökéletes a Volkswagen GTI-je, amely bár messze nem haladja meg egy 800 lóerős autó teljesítményét, mégis megfelel a céloknak. Egy autóipari jelentés szerint az autók 25 százalékkal értékelődhetnek le évente, így érdemes megfontolni, hogy milyen kocsit választunk magunknak, mely szempontokat vesszük figyelembe.

Válasszuk a turistaosztályt

Az első osztályú repülés talán csábítóan hangzik, de hacsak nem hűségpontokból gyűjtöttük össze rá a keretet, mindig válasszuk a turista osztályt. Így tett mindig a fukarságáról híres Ingvar Kamprad, az Ikea alapítója is. Meggyőződése szerint csak azért, mert valamit megengedhetünk magunknak, még nem kell mindenképp meg is tenni. Az első osztály kétségtelenül exkluzív, de ugyanolyan gyorsan jut el az úticéljához, mintha a turista osztályon ülne.

Használjunk kuponokat

Sokan automatikusan forgatják a szemüket, ha kedvezményes kuponokról van szó, pedig a módszerrel rengeteg pénzt lehet megtakarítani. Ha Kristen Bell színésznő és más hírességek is kuponokkal járják a szupermarketeket, hogy spóroljanak, miért ne tehetnénk mi is? Soha ne gondoljunk arra, hogy emiatt esetleg lenéznének, vagy szegénynek gondolnának: ez egy tökéletes módszer arra, hogy pénzt takaríthassunk meg. (via Inc)