Tovább szakadnak a tőzsdék, de Carl Icahn szerint a java még mindig hátra van

A néhány napos igen heves zuhanás után egy emelkedő napot láthattunk Amerikában, a főbb indexek azonban nem dolgozták le az előző napi esést, nem mutatkozott átütő erő. Az egyik legnagyobb befektetési guru, Carl Icahn szerint túl sok a tőkeáttételes, egzotikus termék, melyeket a befektetők részvény helyett tartanak, és ez óriási veszteségek forrása lehet. A tegnapi nap úgy zajlott, ahogy a nagy esések utáni fordulatok általában: a piacok esésre számítottak, az amerikai határidős indexek mínuszban voltak. Így aztán a mélyben volt az amerikai nyitás is, de napközben emelkedés bontakozott ki belőle, az S&P 500 index 1,74 százalékkal emelkedett az előző napi záráshoz képest, viszont 4 százalékkal jött fel a napon belüli mélyponthoz képest. Hasonlóan viselkedett a másik legfontosabb index, a Nasdaq Composite is, ugyanakkor egyikük sem dolgozta le az előző napi esést. Időszerű volt Több meredek eső nap után egy ilyen felpattanás már időszerű volt, ugyanakkor nem lehet tudni, hogy véget ért-e ezzel a 15 hónapos, szokatlanul hosszú és erős emelkedő szakasz korrekciója. Ilyenkor ritkán fordul elő, hogy a piac máris célba venné az új csúcsokat, hisz a januári meredek emelkedés pont abból adódott, hogy a lemaradástól való félelmükben sokan pánikszerűen vásároltak, és más befektetők ezek után csak jóval alacsonyabb árakon vennének. A nagy kérdés inkább az, hogy az első eső szakaszt követik-e újabbak rövid időn belül. Hogyan tovább? Ami támaszt adhat a kérdés eldöntéséhez, az a 200 napos mozgóátlag mindkét nagy amerikai index esetében (az előző 200 nap árfolyamának átlaga). Ezt a szintet a befektetők, köztük az intézmények is, nagyon komolyan veszik, részvényeknél is indexeknél egyaránt, így amíg fölötte van az ár (indexnél érték), addig nyugodtak az emelkedő trendet illetően, ha érdemben alákerül, megfontolják a profitrealizáló eladásokat, és ezzel további esést indíthatnak el. Az S&P 500 index esetében a 200 napos mozgóátlag 2536 pont körül van, az index értéke most 2695 pont, tegnap a mélypont 2593 volt, ez már nem is volt messze a bűvös értéktől. A 200 napos mozgóátlagnak most még további jelentőséget ad, hogy utoljára Donald Trump megválasztásakor járt ott az index, amikor a 15 hónapos emelkedő trend megkezdődött. Időzített bomba Az esés kapcsán nyilatkozott Carl Icahn, a Wall Streeten már 40 éve aktív, igen sikeres befektetési szakember, aki egyébként Trump megválasztásakor alaposan bevásárolt, vagyis jól mérte fel a várható piaci reakciót, és azt mondta, hogy van egy veszélyforrás a piacon. Ez pedig nem elsősorban a részvények viszonylag magas értékeltsége, hisz az kisebb korrekciók során is csökkenhet, hanem az, hogy rengeteg ETF (Exchange Traded Fund) és ETN (Ecxhange Traded Note) került a piacra, melyeket a magyar befektetők közül is sokan jól ismernek, hisz majdnem mindegyik brókercégnél elérhetőek. Ezek a termékek a befektető számára olyannak tűnnek, mint egy részvény, ugyanakkor valójában származékos termékek, melyek ára egy vagy több részvény, index vagy akár egyéb mérőszám aktuális értékétől függ. Éppen ezért némelyiknek igen nehéz áttekinteni a működési mechanizmusát, a befektető ezért nem is tudja sokszor, hogy mikor, miért és mekkorát esik az adott instrumentum. Icahn szerint olyan sok van most a befektetőknél, hogy egy komolyabb piaci turbulenciában ezek önmagukban összeomláshoz vezethetnek, mivel hatalmas veszteségeik pótlására a befektetők kénytelenek lesznek részvényeiket is tömegesen eladni. Hazai helyzet Ami Európát és a hazai piacot illeti, kisebbek a mozgások, kevésbé voltak drámaiak az elmúlt napok, viszont maga az emelkedő trend is sokkal szelídebb volt, mint Amerikában. Nálunk az OTP viselkedése kulcsfontosságú a továbbiak szempontjából, hisz a papír nemrég áttörte a 11 ezer forintos szintet és új csúcsra emelkedett. Ha ez a szint most megtartja, az egész piac erős maradhat, ha visszaesik alá, magával rántja a BUX-ot is, már csak azért is, mert az OTP adja az index súlyának 37 százalékát.